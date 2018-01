Sunčani januar i temperature iznad prosjeka, koje su više primjerene proljeću, uzrokovale su zdravstvene probleme građanima s povišenim pritiskom i srčanim tegobama.

Sena Softić-Taljanović, direktorica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS, kaže da broj pacijenata još nije izraženo povećan, ali da to nije nikakvo mjerilo.



Upale grla



- Težina oboljenja, odnosno bolesti zbog kojih se javljaju pacijenti u Hitnu pomoć pravi su pokazatelji. Ovakvo vrijeme donijelo nam je više pacijenata s povišenim pritiskom i srčanim tegobama. I kod pacijenata koji imaju redovnu terapiju javljaju se oscilacije u krvnom pritisku – kazala je Softić-Taljanović.



Temperature više od prosjeka u Tuzli su uzrok povećanog broja pacijenata s respiratornim infekcijama, upalom grla i pojačanim kašljem, kazao je za „Avaz“ Hajriz Alihodžić, specijalista urgentne medicine u tuzlanskom Domu zdravlja.



U ambulantama u Goraždu najviše je pacijenata sa srčanim problemima i upalom pluća.



- Uglavnom građani traže pomoć zbog kardiovaskularnih oboljenja, a javljaju nam se i hronični bolesnici - kazala nam je dežurna doktorica u Urgentnom centru u Goraždu Emina Cedić.



Brojni simptomi



U zeničkom Domu zdravlja navode da do sada nisu zabilježeni slučajevi oboljelih od gripe.



- Naši ljekari u posljednje vrijeme uglavnom se susreću s virozom koja simptomima podsjeća na blažu gripu. Ima i pacijenata s hunjavicom ili infekcijom gornjih respiratornih puteva, koji nisu specifični za gripu – kažu u Domu zdravlja.



Preporuke ljekara



- Građani trebaju konzumirati manje jaku hranu i mlaku tečnost. Preporuka je i blaga šetnja, što će pospješiti cirkulaciju, odijevanje u skladu s vremenskim uvjetima - kazala je Softić-Taljanović.



Ograničene posjete u mostarskoj bolnici



Južina i za ovo doba godine izrazito toplo vrijeme pogoduju virozama i prehladama, pa je u mostarskim ambulantama posljednjih dana povećan broj pacijenata.



- U ambulantama obiteljske medicine znatno je povećan broj pacijenata zbog učestale pojave infekcija gornjih dišnih putova. Najčešće se radi o prehladama, a za sada se sporadično javljaju i slučajevi gripe. Nerijetko su zabilježeni slučajevi upale sinusa, srednjeg uha i upale pluća. Zahvaćene su sve dobne skupine, a najčešće su to djeca i osobe srednje životne dobi - kazala je za „Avaz“ Edita Černy-Obrdalj, šefica Odjela porodične medicine Doma zdravlja Mostar.



Zbog očekivane epidemije gripe Sveučilišna klinička bolnica (SKB) Mostar do daljnjeg ograničava redovne posjete bolesnicima.



- Posjete se mogu odobriti samo u nužnim slučajevima, što znači da samo jedna osoba dnevno može dostaviti lične stvari i potrebnu medicinsku dokumentaciju, uz nošenje respiratorne maske - rekli su nam iz SKB-a Mostar.



