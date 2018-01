Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici, sa pet glasova za (SDA) i devet suzdržanih (SBB I HDZ), nije donijela rješenje o imenovanju Dragana Lukača za direktora Federalne uprave policije na mandatni period od četiri godine, počev od 9.4.2015. godine. Tako je ranije zaključkom naložio Općinski sud Sarajevo, a na osnovu pravosnažne sudske presude.

Dragan Lukač / 24sata.info

U svojoj reakciji na ovakav stav Vlade, Lukač kaže da je apsurd da Vlada uopće raspravlja i glasa o pravosnažnoj sudskoj presudi.



„Vlada Federacije ne treba tu donositi nikakvo rješenje jer postoji pravosnažna sudska presuda o imenovanju direktora Federalne uprave policije. Vlada nema šta da donosi nikakva rješenja i da se očituje hoće li prihvatiti odluku suda ili neće“, kaže Lukač.



On navodi da se o sudskim odlukama ne odlučuje naknadno, niti se one komentarišu, nego se provode.



“Nije mi uopće jasno kakve tu Vlada treba donositi odluke, ni je li za to ili nije. Koji to organ može biti ili ne biti za sudsku presudu? To je apsurdno samo po sebi“, kaže Lukač.



Dodaje da će nastaviti da obavlja dužnost direktora FUP-a na temelju pomenute presude do isteka mandata, osim ako sam ne odluči drugačije.





(24sata.info)