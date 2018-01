U posljednjih deset godina Dodikove vlasti, BDP u RS porastao je 29,6 posto, dok je u isto vrijeme javni dug porastao 79,3 posto, pa je trenutno RS 2,5 puta zaduženija od Federacije BiH.

Milorad Dodik / 24sata.info

Uprava za indirektno oporezivanje kao i dvije entitetske uprave za direktne poreze, pohvalile su se nedavno snažnim rastom prihoda u protekloj godini za oko milijardu KM, što bi se, kao logična posljedica, trebalo odraziti na smanjenje kreditnog zaduživanja države i entiteta. To se zbilja i desilo, ali samo u Federaciji BiH, koja je, prema riječima federalne ministrice finansija, Jelke Milićević, u protekloj godini smanjila javni dug za 623 miliona KM - sa 6,2 na 5,6 milijardi KM. Ministrica Milićević jučer je na press konfreciji rekla da će Federacija BiH i u 2018. godini nastaviti politiku smanjenja javnog duga, koji bi na kraju godine mogao pasti ispod 5 milijardi KM.



I dok se jučer federalna ministrica finansija hvalila smanjenjem javnog duga, predsjednik RS-a, Milorad Dodik, kukao je u Brčkom pred novinarima kako je „RS zarobljena u BiH od koje nema nikakve koristi“, jer će krivicom federalnih i državnih institucija, koje nisu usvojile budžete, ispaštati i Republika Srpska, jer neće dobiti novu tranšu kredita MMF-a.



"Sama činjenica da smo odavno ispunili sve uslove za tranše MMF-a govori da smo sposobni da vodimo politiku, za razliku od FBiH koja nije usvojila budžet i to sada predstavlja razlog MMF-u da ne realizuje tranše koje je ranije trebao", rekao je Dodik novinarima u Brčkom.



Dodikova izjava u izravnoj je korelaciji s vrlo nepopularnom odlukom Vlade RS-a koja planira da se u 2018. godini (mimo kredita MMF-a) dodatno zaduži za 477 miliona KM, putem emisije trezorskih zapisa i obveznica.



Jučer je objavljeno da je Vlada RS donijela odluku o 29. emisiji obveznica već u januaru ove godine i to u iznosu od čak 100 miliona KM, na period od 5 godina uz kamatu od oko 3 posto godišnje.



Ako aktuelna vlast ispuni obećanje o dodatnom zaduživanju u iznosu od 477 miliona kM, a ne treba sumnjati da hoće, onda će ukupni dug manjeg entiteta na kraju godine premašiti 6 milijardi KM i biće nominalno za cijelu milijardu veći od ukupnog duga Federacije BiH.



S obzirom na činjenicu da Federacija BiH ima duplo veći bruto domaći proizvod, to praktično znači da će njen javni dug, u relativnom iznosu, biti 2,5 puta manji od javnog duga Republike Srpske! Ta će proporcija ostati jednaka bez obzira hoće li ili neće MMF odobriti nove tranše kredita MMF-a.



Dodikovo upiranje prstom u „ostatak“ BiH i MMF, kao uzroku svih dužničkih problema u koje je zapala RS, naivni je pokušaj bijega od vlastite odgovornosti za ekonomske promašaje i nedomaćinsko trošenje državnog novca.



Naime, u periodu od 2007. do 2016. godine BDP u RS porastao je 29,6 posto, dok je u isto vrijeme, javni dug porastao za 79,3 posto. To svjedoči da je BDP prosječno imao rast po godišnjoj stopi od 3,3 posto godišnje, dok je javni dug rastao po prosječnoj stopi od 8,8 posto godišnje.



U istom periodu BDP-a u FBiH porastao je za 41,4%, a javni dug je povećan za samo 18,8 posto.



Ovi podaci govore da vlast RS-a troši puno više od realnih budžetskih prihoda, i da tu nerealnu potrošnju stalno održava i još dodatno povećava novim kreditnim zaduživanjem pod sve nepovoljnijim kreditnim uvjetima.



Razliku između većih rashoda od prihoda, odgovorna vlast rješava tako što kreše rashode, a neodgovorna vlast tako što povećava prihode novim zaduživanjem.



Zanimljivo, razdoblje u kojem vlast RS-a troši puno više od realnih budžetskih mogućnosti, poklapa se s razdobljem Dodikove političke dominacije. Od Dodikovog dolaska na vlast do danas, javni dug RS-a rastao je 2,5 puta brže od rasta bruto domaćeg proizvoda.



(SB)