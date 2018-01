Južni vjetrovi širom Mediterana te u zapadnoj i centralnoj Evropi narednih dana donijet će velike nanose pustinjske prašine iz Sahare.

Foto: Agencije

Prema mapi koju je objavila stranica severe-weather.eu, iz pustinje u Sahari u Evropu već sutra stiže nanos prašine. Veće količine doći će do Italije, Sardinije, Francuske, Španije, Švicarske i Velike Britanije.



Prema mapi, vidljivo je da će južni vjetar saharsku prašinu dovesti i do BiH, ali i do susjednih Hrvatske i Srbije.



Saharski pijesak stigne u Evropu dva-tri puta godišnje.



Srećom, nije toliko opasan za avione koliko i vulkanska prašina, pa se ne očekuju smetnje u avionskom saobraćaju, piše Večernji.hr.



(24sata.info)