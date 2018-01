Baščaršija je biser turističke ponude Sarajeva, a u njenom srcu su strmi Kovači koji imaju svojih pet živih bisera koji su sami po sebi sve veća turistička atrakcija, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Reshad Strik, Husejin Džirlo, Nermina Alić, Sulejman Hrgić i Haris Lagumdžija bave se starim zanatima i na poseban i osebujan način privlače veliku pažnju posjetilaca na Baščaršiji.



Posjetu fantastičnoj čaršijskoj petorci počeli smo posjetom kafeterije "Ministry of Ćejf" (Ministarstvo ćejfa) čiji je vlasnik i konobar, glumac Reshad Strik koji je glumačku slavu i Holywood zamijenio konobarskom tacnom na Kovačima.



Strik je rođen u Australiji, gdje je i studirao, potom je bio glumac u turskim serijama “Ertugrul“ i “Filinta“, a zatim snimao i filmove u Hollywoodu. Na vrhuncu karijere posjetio je Sarajevo, očevo rodno mjesto, a potom tu osnovao porodicu, otvorio kafić i ostao.



Uvijek nasmijan i sa šeširom na glavi, Strik je brzo postao jedan od omiljenih članova čaršijskog esnafa.



U razgovoru s novinarom AA, Strik je istakao da ga je ponajviše privukla toplina i ćejf koji je na Baščaršiji našao, a kojeg na Zapadu nema.



"Dolaze ljudi iz svih dijelova svijeta da popiju dobru kahvu, a neki dolaze da vide i mene", kazao je Strik o čijim glumačkim ostvarenjima svjedoče i posteri na zidovima njegovog "ministarstva".



Drugi član fantastične petorke koja oživljava stari duh Kovača i Baščaršije je čajdžija Husein Džirlo koji je prije pet godina otvorio jednu od rijetkih čajdžinica u regiji.



Cijeli interijer čajdžinice je spoj orijentalnog i bosanskog stila, a u centru je sećija na kojoj su svi dobrodošli za "posjediti" i poputi jednu od više od 50 vrsta čajeva iz ponude.



Osebujnim izgledom i stilom odijevanja, Džirlo privlači pogled i iz daljine, a u razgovoru s novinarom AA istakao je da posjetiocima nudi iskrenost, srdačnost i dobar čaj.



Jedina žena u fantastičnoj petorci je ujedno i jedina žena među kazandžijama i kalajdžijama Nermina Alić.



Zanat je naslijedila od oca, a ističe kako je očuvanje tradicije izuzetno važno i da je ponosna što i sama doprinosi tome.



"Uvijek je vrlo bitno održati tradiciju, bilo koju i bilo gdje. Tako da smatram da je i u ovoj ulici važno očuvati tu radnu tradiciju koja postoji stoljećima. U ovoj ulici se nije izgubila ta tradicija zanatstva, za razliku od mnogih drugih ulica u Sarajevu", kazala je Alić.



Samo nekoliko metara od Nerminine radionice nalazi se još jedna specifična kazandžijska radnja u kojoj radi najmlađi sarajevski kazandžija, ali i vrsni skateboarder Sulejman Hrgić.



"Što se tiče mog izgleda, ljudi se još uvijek malo čudno ponašaju prema meni jer ne mogu da shvate kako se ja, kao skejter i urban lik, mogu baviti starim zanatom. Ja mislim da je to idealna kombinacija i zahvalan sam Bogu na tome što sam imao priliku učiti ovaj zanat i time se baviti", kazao je Hrgić.



I posljednji, ali ništa manje specifičan i važan član "čaršijske fantastične petorke" je Haris Lagumdžija koji u ljekarskom mantilu slovi za čaršijskog iscjelitelja jer se bavi metodama tradicionalne medicine.



"Moj posao je isto jedan vid zanata. Star je preko 5.000 godina. Ponosan sam na to što smo ovdje svi kao jedna familija. Lijep je komšiluk i ambijent i turisti mnogo vole ovu ulicu", kazao je Lagumdžija.



Dodao je da ga je u proteklih šest godina posjetilo više od 3.000 ljudi.



(AA)