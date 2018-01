Ovakav ishod današnje sjednice Izvršnog odbora na neki je način i svojevrsno zabijanje ''noža u leđa'' Ivici Osimu koji je ponajviše značio u svijetu kada je trebalo spašavati i naš savez i naš fudbal. Zašto nam je uvijek drago tuđe, i zašto bar ponekad ne pokušamo cijeniti svoje?

Nermin Bise / 24sata.info

Fudbalski savez BiH na pravom je putu da se vrati deceniju unatrag. I to u ono vrijeme kada je našoj reprezentaciji FIFA prijetila suspenzijom iz svih takmičenja. Podsjetimo, bilo je to vrijeme kada su našim fudbalom vladali, po uzoru na političko vodstvo BiH, Hrvat (Dominković), Bošnjak (Čolaković) i Srbin (Čeko). Navijači reprezentacije BH.Fanaticosi iz utakmice u utakmicu tražili su ostavke tog trojca i na kraju su pod velikim pritiscima i svjeta uspjeli. Generalni sekretar Munib Ušanović nedugo potom završio je u zatvoru, a naš fudbal spasio je Komitet za normalizaciju kojeg je predvodio Ivica Osim.



Danas je 15 članova Izvršnog odbora Fudbalskog saveza BiH za selektora naše reprezentacije izabralo Roberta Prosinečkog kojem je protukandidat bio domaći stručnjak Amar Osim. Trener iz susjedne Hrvatske, koji je neosporno, bio vrhunski igrač, jednoglasno je dobio prednost nad bosansko-hercegovačkim trenerom Osimom. Ne želeći Prosinečkog krtikovati prije nego što je i došao da preuzme funkciju, ovdje se ostavlja prostor za razmišljanje po čemu je to trener iz Hrvatske bio bolji izbor od našeg, domaćeg stručnjaka.



Bosna i Hercegovina će na Svjetskom prvenstvu u Rusiji imati čak četiri selektora i trenera reprezentacija koje su ostvarile plasman na Mundijal. Nažalost, nijedan od njih u svom poslu nije ni blizu svojoj matičnoj državi i njenoj reprezentaciji. Najzvučnije ime je svakako Vahid Vaha Halilhodžić, selektor Japana koji se u nekoliko navrata spominjao kao kandidat za klupu reprezentacije BiH. I pored te činjenice, da imamo dakle dobar trenerski imidž, naš Savez je to zanemario i angažovao trenera iz Hrvatske.



Prosinečki je u proteklom kvalifikacionom ciklusu vodio reprezentaciju Azerbejdžana i sa njom nije napravio rezultat, jer je završio kao pretposljednji u svojoj grupi. Prije toga bio je trener Crvene Zvezde i turskog ligaša Kayserispora. Njemu će reprezentacija BiH biti veliki izazov i prilika da se pokaže i potvrdi kao eminentan stručnjak, i na tom putu mu želimo sreću, ali postavlja se pitanje zašto takvu priliku nije mogao zaslužiti Amar Osim?



Jedno je sigurno, s Osimom ne bi mogli mešetariti čelnici Fudbalskog saveza BiH, niti bi mu nametali svoje interese i šićarske talove kakva je inače bila praksa kod ove garniture čelnika Saveza na čelu s predsjednikom Elvedinom Begićem. Osim mlađi je kao trener s tofejima osvojenim u domaćem prvenstvu bio bez dlake na jeziku i posjedovao je autoritet. Svima je jasno da je povukao s tom karakteristikom i na svog legendarnog oca Ivicu Osima Švabu.



Svima ko imalo poznaje situaciju u našem fudbalu valjda je jasno da s Osimom na čelu reprezentacije ne bi bilo prostora za nered i javašluk koji je prilično uzdrmao naš nacionalni tim. Opet, ne prizivajući zloguko da će se ta praksa nastaviti, i pred Roberta Prosinečkog servirati vrelu kašu, bit će zanimljivo sačekati kako će se Robi suočiti s čelnicima Saveza ako ne bude krenulo onako kako bude zacrtano. Lakše će se Begić i kompanija u svakom slučaju obračunati Prosinečkim nego što bi to uspjeli sa Osimom.



Ovakav ishod današnje sjednice Izvršnog odbora na neki je način i svojevrsno zabijanje ''noža u leđa'' Ivici Osimu koji je ponajviše značio u svijetu kada je trebalo spašavati i naš savez i naš fudbal. Zašto nam je uvijek drago tuđe, i zašto bar ponekad ne pokušamo cijeniti svoje? Meho Kodro je na vrijeme postao svjestan na kakvu lakrdiju se spremaju čelnici našeg Saveza i sam se povukao iz ove farse izbora selektora. Kamo sreće da je isto uradio i Amar Osim i na taj način sačuvao ponos i dignitet naših bosansko-hercegovačkih trenera.



Piše: Nermin Bise



(24sata.info)