Menadžmentu Međunarodnog aerodroma Tuzla u cilju je bilo u 2017. godini prevesti 480.000 putnika, što bi predstavljalo značajno povećanje broja putnika koji su koristili avio usluge ovog aerodroma, u odnosu na broj prevezenih putnika u 2016. godini koji je iznosio 356 hiljada putnika. No, taj je cilj uveliko nadmašen.

Aerodrom Tuzla / 24sata.info

U protekloj godini usluge na Tuzlanskom aerodromu koristilo više od pola miliona putnika, odnosno 520 hiljada ljudi, što je 40.000 više od planiranog broja.



"Naša politička zajednica prepoznala je Međunarodni aerodrom Tuzla kao infrastruktrni dio naše države koji će u potpunosti opravdati svoje ulaganje u toku 2018. i 2019. godine kada stvarno želimo da budemo moto pokretač privrede na području Tuzlanskog kantona, odnosno Federacije. Sa naše strane ćemo nastojati intenzivirati pregovore sa drugim aviokompanijama, kako bi upotpunili kompletan destinacijski plan kako prema Evropi tako i prema Bliskom Istoku, kako bi našim građanima omogućili da što brže odu i dođu sa svoje destinacije“, kazao je Rifet Karasalihović – direktor Međunarodnog aerodorma Tuzla u razgovoru za RTV SLON.



Realizacija nekoliko projekata i uvođenje novih avio linija u 2017. godini u znatnoj mjeri je doprinijelo razvoju turizma, te će tuzlanski aerodrom i u narednom periodu biti generator razvoja, ne samo u turizmu nego i u ostalim privrednim granama. S tim u vezi, pristupilo se i rekonstrukciji i proširenja zgrade putničkog terminala.



"S tim smo odradili idejno rješenje za nadogradnju i rekonstrukciju postojećeg terminala, gdje smo kao što vidite, započeli taj projekat kojeg ćemo nadam se krajem aprila i okončati i dobiti još 2000 kvadratnih metara, kako bi što efikasnije opslužili naše putnike. Također, moram napomenuti da ćemo početkom iduće godine konačno završiti projekat izgradnje prilaznih svjetala, tako da ćemo aviokompanijama koje bude slijetale na Međunarodni aerodrom Tuzla, omogućiti rad tih prilaznih svjetala u punom kapacitetu, kako bi u uslovima smanjene vidljivosti oni mogli bez problema slijetati i uzlijetati", pojašnjava Karasalihović.



Ništa manje značajan projekat koji treba da se realizuje u 2018. godini je završetak izgradnje carinskog skladišta za avio gorivo čime će se u značajnijoj mjeri osigurati uslovi za nesmetano funkcionisanje saobraćaja sa Međunarodnog aerodroma Tuzla. Uz sve to i drugim avio kompanijama će biti omogućeno snadbijevanje kerozinom po najpovoljnijm cijenama u regiji.



"Sve ove rezultate mi stvarno ne bi postigli bez svesrdne pomoći Vlade Tuzlanskog kantona i Vlade Federacije BiH koja je u toku ove godine izdvojila četiri miliona KM, za sve projekte koje radimo na međunarodnom aerodromu Tuzla", napominje direktor.



Kako ističe Rifet Karasalihović – direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla plan rada aerodroma za 2018. godinu je završen i dostavljen Vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje, i već bi se u januaru trebao naći na dnevnom redu jedne od sjednica. U 2018. godini planirano je povećanje broja putnika od 8 do 12 posto, kao i povećanje prihoda do 13 posto.



"Sve će to omogućiti i dalje zapošljavanje radnika na Međunarodnom aerodromu Tuzla, tako da smo predvidjeli i zapošljavanje novih dvadesetak ljudi u 2018. godini. Moram napomenuti i da smo od 2014. godine do današnjeg dana mi zaposlili ukupno 140 ljudi direktno na Međunarodnom aerodromu Tuzla“, priča Karasalihović, izvijestio je RTV SLON.



(24sata.info)