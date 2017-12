Profesor dr. Esad Bajtal, sociolog i politički analitičar, godinu na izmaku pamtit će, između ostalog, i po reviziji presude po tužbi BiH protiv Srbije za genocid.

Vječna repeticija



- To je nešto što se izdvaja, po načinu kako je urađeno, loše izvedeno, kako nas je dovelo u zablude. Sve ostalo je vječna repeticija zbivanja u zemlji nakon rata. Rat je onda nastavljen ideološkim, kulturnim, čak i drugim psihološkim sredstvima. Tu se ništa nije mijenjalo, kao što se ništa nije mijenjalo na privrednom i ekonomskog planu, gdje se i dalje, po inerciji vladajućeg uma, ponavljalo pljačkanje zemlje, varanje i ponižavanje njenih građana, pričanje bajki u koje se vjerovati ne može - kazao je dr. Bajtal za „Avaz“.



Zato bi, ističe, u Novoj godini bilo dobro da se bilo šta promijeni.



- Bilo bi dovoljno i bilo šta, jer stojimo u mjestu i ništa se ne mijenja. S druge strane, teško nam je osvijestiti da bi se išta moglo promijeniti. Ovi koji su na vrhu ne smiju napustiti vlast, jer bi mogli doći u situaciju da jednog dana nekome i nečemu podnose račune za svoj nerad i otimačinu. Oni će insistirati da se ništa ne mijenja i učinit će sve u narednoj, izbornoj godini da stvari ne promijene.



Ja bih želio da se mnogo toga promijeni, da se sve promijeni, u krajnjoj liniji, da budem skroman, da se promijeni bilo šta. Ali, nažalost, to je teško očekivati. Jedno su želje, drugo stvarnost. Sve što bi se moglo ili htjelo ovdje promijeniti neće ići bez međunarodne zajednice ili vanjskog pritiska. Ove vođe tako su se dobro rasporedile, dobro uvezale, fingiraju uzajamne svađe i sukobe, sve to čine u svrhu opstanka i ostanka na vlasti – secira stanje Bajtal.



Kad ga pitamo šta poručuje građanima, biračima u Novoj godini, koja je izborna, neki kažu i odlučujuća, dr. Bajtal odgovara:



- Preporuka dolazi sama od sebe, ona je logična - ustanite, aktivirajte se, izađite i glasajte za nove ljude, koji ne pripadaju ovima koji su vas doveli tu gdje su vas doveli. Prema zvaničnim podacima, mi smo pretposljednja zemlja na planeti - najjadnija, najbjednija, najsiromašnija u Evropi, zemlja prva na barometru korupcije i mita. Hoćemo li i dalje to? Hoćemo li nešto da mijenjamo.



Promjena i nada



Ističe da se građani, apstinenti pogotovo, moraju odvažiti, reći veliko „ne“ i time pokušati promijeniti stvari na javnoj i političkoj sceni s nadom da bi mogli doći neki drugi koji će zaista biti spremni da mijenjaju.



- Birači moraju reći svoju izbornu riječ na način na koji im najviše odgovara. A najviše im odgovara da izađu iz tog apsolutnog siromaštva. I onih 50 procenata koji žive na granici siromaštva također spadaju u ponižene i uvrijeđene – zaključuje Bajtal.



Izbor ili inžinjering?



- Veliko je pitanje i šta mi možemo zaista promijeniti, jer ja već posljednjih nekoliko ciklusa ne vjerujem u izbore. Po logici stvari i statističkoj evidenciji, smatram da je u pitanju izborni inžinjering – kaže dr. Bajtal.



