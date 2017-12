Međunarodna organizacija za migracije (IOM) saopćila je da se Bosna i Hercegovina, u proteklih nekoliko dana, suočila s povećanim prilivom neregularnih migranata koji dolaze na njenu istočnu granicu sa Crnom Gorom.

Arhiv / 24sata.info

Najnoviji talas uglavnom stiže s prostora Sjeverne Afrike, a preko Grčke, Albanije i Crne Gore dolazi do Trebinja. Stižu u manjim grupama, koje čine uglavnom odrasli muškarci koji putuju sami.



U periodu od 1. januara do 26. decembra ove godine, Granična policija BiH zadržala je ukupno 735 neregularnih migranata, što se može usporediti sa ukupnim brojem od 100 neregularnih migranata koliko ih je bilo u 2016. godini.



- To je značajno povećanje, što dalje vrši ogroman pritisak na postojeće kapacitete relevantnih organa i nacionalnih agencija za osiguranje pomoći kao što je Crveni krst - navodi IOM.



U skladu sa svojim mandatom UN agencije za migracije, IOM ulaže veće napore da im pomogne, u suradnji s drugim UN agencijama.



- Konkretno, IOM je doznačio unutrašnje resurse za podršku Crvenom krstu u Trebinju da bi se obezbijedila podrška migrantima prilikom dolaska (kupovinom hrane, higijenskih proizvoda i garderobe). Da bi se mogao nositi s dodatnim prilivom, IOM je također povećao broj osoblja u timovima za zaštitu migranata u Istočnom Sarajevu i Mostaru. Oni predstavljaju prvu liniju kontakta IOM-a, a po potrebi osiguravaju prijevoz, ljekarsku i psihosocijalnu pomoć, naročito ranjivim kategorijama migranata – navode iz IOM-a.



Da bi se pomoglo vlastima u komunikaciji s novopridošlim migrantima i osigurao pristup ljekarskoj pomoći, IOM je, kako navode, angažirao prevodioca za arapski jezik i dežurnog ljekara u Trebinju.



Novoimenovani predstavnik IOM-a u BiH Peter Van der Auweraert kaže da je ključno da se sa svakim migrantom postupa sa dostojanstvom i uz poštivanje njihovih osnovnih ljudskih prava, uključujući prava da traži azil u BiH.



- Iz tog razloga mi smo ojačali naše timove za zaštitu migranata, jer oni imaju ključnu ulogu u pružanju podrške organima vlasti u procjeni potreba i osiguranju pristupa odgovarajućoj pomoći - dodaje on.



Bez obzira koliko je ključno da se osiguraju hitne humanitarne potrebe migrantima važno je i osigurati da oni koji ne žele azil ili kojima nije neophodna međunarodna zaštita imaju pristup dostojanstvenom rješenju za njihovu situaciju.



Iz tog razloga je IOM također povećao kapacitete da bi ponudio podršku Potpomognutom dobrovoljnom povratku i reintegraciji (AVRR) onim migrantima koji žele da se vrate kući . Timovi za zaštitu migranata trenutno imaju kapacitete da, dodaje se, osiguraju savjete i informacije migrantima o tome.



Za one koji se žele vratiti kući, projekt Potpomognutog dobrovoljnog povratka i reintegracije nudi besplatne usluge, uključujući pomoć za dobivanje potrebnih putnih i identifikacionih dokumenata, avionsku kartu i finansijsku pomoć na početku i kraju procesa povratka.



IOM se oslanja na svoju globalnu mrežu ureda u nastojanju da osigura podršku migrantima, čak i nakon njihovog povratka kući - navodi se u saopćenju.



Peter Van der Auweraert ne vjeruje da će se BiH u budućnosti suočiti sa velikim prilivom migranata i izbjeglica u narednom periodu.



- Zajedno s UNHCR-om i drugim UN partnerima, IOM će ipak nastaviti da radi s bh. organima u oblasti azila i migracija, čime nastoji osigurati da oni imaju potrebnu podršku i kapacitet da upravljaju stalnim prilivom manjih grupa migranata i izbjeglica, a koristit će i instrumente readmisije koji su trenutno na snazi s Hrvatskom, Srbijom i Crnom Gorom - kazao je Peter Van der Auweraert.



Jedna od aktivnosti koje IOM priprema, u partnerstvu s Društvom Crvenog krsta BiH, je pružanje informacija o prostorima u BiH koji su i dalje pod minama nakon ratova iz 1990-ih.



- Migranti nisu svjesni te opasnosti te bez obzira što dosad nije bilo nesretnih slučajeva te vrste važno je osigurati da to tako i ostane, jer neki od prostora kroz koje se kreću migranti predstavljaju opasnost te vrste - kaže Peter Van der Auweraert, saopćeno je iz IOM-a.

(FENA)