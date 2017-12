Prema procjenama Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, u ovom kantonu postoji više od 1.300 divljih deponija. S obzirom na 11 općina i jedan grad, u prosjeku svaka općina ima više od 100 divljih odlagališta otpada.

Ilustracija / 24sata.info

Stoga je ovo ministarstvo pokrenulo izradu kataloga divljih deponija u ZDK koji će služiti kao lociranje svih deponija i identifikacija stanja u ovoj oblasti.



Razni fondovi



Kako nam je rekao ministar Fahrudin Brkić (SBB), za ovaj projekt Ministarstvo je izdvojilo 30.000 KM i nakon toga bit će poznato gdje se tačno svaka divlja deponija nalazi.



- Ovih dana bit će objavljen javni poziv za izradu kataloga divljih deponija na području ZDK na koji će se moći javiti nevladine organizacije. U ovih 1.300 divljih deponija ubrajamo one od najmanjih po jedan kubni metar smeća pa do najvećih, općinskih, koje su u fazi provođenja rješenja o njihovom zatvaranju čiji je krajnji rok kraj 2017. godine - kazao je Brkić.



Nakon što bude izrađen katalog, ovo ministarstvo će moći aplicirati za sredstva EU i razne fondove za sanaciju i potpuno uklanjanje tih deponija. Kako kaže ministar, sve općine u ZDK imaju velike probleme s divljim deponijama.



Stvoriti ambijent



- Smećem su zatrpane rijeke, izletišta, putevi u naseljima u neposrednoj blizini kuća. Sve to je velika opasnost po zdravlje i živote ljudi. Svjedoci smo svakodnevno da na sve strane imamo velike količine smeća i ovo je problem s kojim se odlučno moramo uhvatiti ukoštac i u najskorije vrijeme stvoriti ambijent u ZDK gdje neće postojati divlje deponije - ističe Brkić.



Regionalni koncept



Cilj je regionalni koncept zbrinjavanja otpada. Mošćanica je regionalna deponija gdje je predviđeno da većina općina iz ZDK, kao i dio općina iz SBK odlaže otpad. Neke rubne općine, kao što su Tešanj i Usora, vozile bi smeće na regionalnu deponiju u Doboju, a Olovo je planirano na deponiju u Tuzlanski kanton.



(Avaz)