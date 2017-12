Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, pred nastupajuće novogodišnje praznike će pojačati kontrolu ugostiteljskih objekata na području FBiH radi provjere da li vlasnici organiziraju zakonito muziku uživo u njihovim objektima.

Porezna uprava FBIH / 24sata.info

Uprava poziva na uredno izvršavanje ovih i drugih poreznih obaveza, u skladu s poreznim i drugim propisima, jer, kako je navedeno u saopćenju, cilj Porezne uprave Federacije BiH nije kažnjavanje poreznih obveznika.



U vezi s organiziranjem estradnog programa, porezni obveznici su pozvani da blagovremeno izvrše zakonske obaveze, odnosno da tri dana prije početka organiziranja žive muzike u ugostiteljskom objektu, prijave dan početka i dan završetka organiziranja žive muzike.



Također su obavezni da podnesu prijavu o obračunatoj i plaćenoj komunalnoj taksi za izvođenje muzike uživo nadležnoj poreznoj ispostavi, u propisanom roku, odnosno u skladu s kantonalnim zakonima, kao i da s izvođačem žive muzike zaključe ugovor o autorskom djelu, odnosno obračunaju, obustave i prijave porez na dohodak, doprinos za PIO/MIO i doprinos za zdravstveno osiguranje, i to prilikom svake isplate autorskog honorara izvođaču.



Izvršavanjem navedenih obaveza, porezni obveznici će biti pošteđeni sankcija i mjera kao što su novčane kazne od 500 KM do 10.000 KM za pravno lice te za odgovorno lice u pravnom licu od 200 KM do 2.000 KM, kao i novčane kazne za fizičko lice, koje mogu iznositi od 200 KM do 3.000 KM.



(FENA)