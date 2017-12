Epidemiolog u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona dr. Blaško Topalović izjavio je da se može očekivati povećan broj oboljelih od gripe, s obzirom na zimsko vrijeme i na sezonu kada se javlja gripa, te imajući u vidu nastupajuće praznike prilikom kojih će se ljudi malo više okupljati i družiti.

- Možemo očekivati povećanje broja oboljelih od bolesti sličnih gripi, akutnih respiratornih infekcija, dok težih oblika još nema, i nadam se da ih neće biti - istakao je Topalović.



Prema uputama Federalnog zavoda za javno zdravstvo, stanje gripe se prati od 40. nedjelje ove godine, do 20. nedjelje naredne godine, a Topalović poručuje da gripa zaslužuje vrlo ozbiljan nadzor, s obzirom na to da je to jedna od bolesti koja na nivou Svjetske zdravstvene organizacije ima izuzetno visok morbiditet i nalazi se među 10 vodećih bolesti u svijetu.



Iz Zavoda za javno zdravstvo navode da je nakon 10 sedmica nadzora povećan broj oboljelih od akutnih respiratornih infekcija, te da je prilično manje registriranih bolesti sličnih gripi.



-O samoj gripi ne možemo govoriti zato što nam nedostaje virusološka potvrda da se radi o gripi, a sigurno da je ima, s obzirom na kretanje gripe u našoj bližoj i široj okolici, a i neposredno u Federaciji BiH, gdje su zabilježeni neki slučajevi čak izazvani i virusom gripe tipa B - navodi Topalović.



Pojašnjava da se u ovo vrijeme očekuje obolijevanje od gripe tipa A, dok se tek u februaru i martu može očekivati pojava gripe tipa B.



Na području Tuzlanskog kantona osigurano je 5.525 pojedinačnih doza vakcina protiv gripe za ovu sezonu, a blizu 90 posto raspoloživih količina je već potrošeno. Date su i preporuke koje su to rizične grupe koje bi se trebale vakcinisati.



Topalović naglašava da su to osobe starije od 65 godina, osobe s hroničnim kardiovaskularnim bolestima, bolestima jetre, bubrega, metaboličkim bolestima, osobe koje se nazale u tzv. centrima, kolektivnim smještajima.



Vakcine protiv gripe su besplatne i još su na raspolaganju građanima.



(FENA)