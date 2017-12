Komandant Štaba NATO-a u Sarajevu, brigadni general Robert Huston u razgovoru za "Večernji list" pohvalio je ustroj oružanih snaga BiH, kazavši kako smatra da uz NATO snage predstavljaju faktor stabilnosti, ne samo u BiH već i u regiji.

Foto: 24sata.info

Govoreći o mogućem raspadu BiH i reviziji Daytonskog sporazuma, izjavio je kako se ne boji toga te da bilo kakve promjene zahtijevaju suglasnost i konsenzus.



- Ako bude revizije Daytonskog sporazuma, do nje će doći uz dogovor sva tri potpisnika, kako to zahtijeva zakon, i kao rezultat dijaloga i volje da se zajednički radi na unapređenju tog sporazuma. Mi ćemo nastaviti djelovati sukladno Daytonskom sporazumu, a to podržavaju i susjedne i druge zemlje, kao što je Rusija. Meni to pokazuje da su sve zemlje u regiji i značajni međunarodni partneri i organizacije zainteresirane za održanje sigurnosti i stabilnosti ove zemlje, da bi BiH imala vremena praviti iskorake, razviti svoju ekonomiju i sistem uprave i sama donositi odluke, kako i treba biti - naglasio je Huston.



Na upit što će NATO učiniti ako Milorad Dodik odluči sazvati referendum i odcijepiti RS od BiH, Huston je odgovorio kako nije posao NATO-a da nameće bilo kakvu odluku ovoj zemlji, kazavši da je to odluka BiH te da su stavovi i razmišljanja građana oba entiteta jednako važni.



Istaknuo je kako Stožer NATO-a u Sarajevu podržava reformski put Bosne i Hercegovine koji će postupno osigurati platformu za ekonomski napredak.



- Vjerujem da je unapređenje ekonomije najbolje što možemo učiniti za ovu zemlju, pa iako to nije vojna uloga, vojska u tome može pomoći. Ako ekonomija bude zdravija, više ljudi koji tu žele ostati i ostat će u zemlji jer će osjećati da ovdje postoje prilike za njih, njihove obitelji i djecu. A ljudi iz dijaspore također će se htjeti vratiti. Tako da me diskusije koje se sada vode ne brinu. Mislim da svatko ima pravo propitivati stavove, imati nove ideje, i razmatrati jesu li prijedlozi koji se nude bolji ili lošiji za zemlju. A to će biti kolektivna odluka – ocijenio je Huston.



Govoreći o Daytonskom sporazumu, kazao je kako je iz njegove perspektive taj sporazum vrlo učinkovit i da je zaustavio borbe i ubijanja.



- Očigledno je riječ o jednom nesavršenom procesu koji je bio potreban zbog prirode tadašnje situacije. On je zaustavio borbe i ubijanje. I kad ništa drugo ne bih uzeo u obzir, za mene je to uspjeh, činjenica da su sestre, majke, članovi obitelji spašeni jer su zaustavljene borbe i jer je mir održan, i to je ono što su Daytonski sporazum i sudjelovanje NATO-a osigurali i pružili – izjavio je Huston.



Također, kazao je, u procesu se mijenjala i uloga NATO-a, kako se mijenjala situacija, te se počelo više raditi na reformi obrane.



- Jedna od stvari s kojima sam najzadovoljniji je činjenica da su se dvije odvojene vojske iz dva entiteta uspjele spojiti u jedinstvene Oružane snage na državnoj razini. Ja mislim da su one najbolja institucija u ovoj zemlji, i mislim, na temelju razgovara s vojnicima svih nacionalnosti, da oni vide zaštitu svih građana ove zemlje, a ne samo građana iste nacionalnosti, kao svoj posao – kazao je za "Večernji list" zapovjednik Stožera NATO-a u Sarajevu.



Istaknuo je kako smatra da je NATO važan dio stabilnosti u regiji i da su u BiH od provođenja mira došli do reformskih aktivnosti.



- Oružane snage BiH primjer su uspješne reforme u zemlji, a u nekim slučajevima čak i ispred nekih drugih vojski, posebno imajući na umu teškoće s kojima su se morali suočavati i paralelno održavati profesionalizam – ocijenio je Huston.



Govoreći o suradnji u regiji, izrazio je uvjerenje kako je zajednički napredak odgovor za ovu regiju te da regionalna suradnja između Srbije, Hrvatske i BiH to već pokazuje.



- Vojnici su ovdje dobro obučeni da štite građane, a te iste vještine mogu se koristiti za zaštitu građana u slučaju prirodnih nepogoda i ja intenzivno radim na tome da se uvećaju te sposobnosti i kapaciteti i unaprijedi suradnja u regiji. Mi pokušavamo pomoći tu suradnju, uvećati je i vrlo sam sretan da to nije nekakva moja nova ideja, ona je ovdje postojala i prije mog dolaska. Regionalni rad na tim pitanjima promijenit će perspektivu ljudi, to je ono što će nas odvesti zajedno u budućnost, regionalna suradnja u cilju brige o običnim građanima – zaključio je general Huston.



Kazao je kako je izuzetno zadovoljan uspjehom OS BiH te podcrtao da je MAP od ključnog značaja za BiH, da "pruža robusnije reformske aktivnosti osim reforme obrane koja je danas u tijeku, reforme koje su korisne za zemlju i koje se, osim toga, velikim dijelom poklapaju s reformama koje zahtijeva proces pridruživanja EU".



Odgovarajući na upit je li NATO zabrinut u vezi porasta islamskog radikalizma i povratka terorista s ratišta u Iraku i Siriji na teritoriju BiH, kazao je kako je NATO zabrinut u vezi povratka stranih boraca u bilo koju zemlju, bilo gdje, ocijenivši kako je važno provoditi monitoring ali da je isto tako važno i automatski ne pretpostavljati da svatko tko se vratio predstavlja prijetnju.



-Dakle, važno je da provodimo monitoring, da pratimo i da smo svjesni tih osoba, ali je isto tako važno da automatski ne pretpostavljamo da svatko tko se vratio predstavlja prijetnju. Vrlo smo oprezni s baš svakim pojedincem. Profesionalizam organa sigurnosti, pogotovo u ovoj zemlji, na visokoj je razini. Ova zemlja vrlo realno gleda na ovu prijetnju, pomno je prati, i bez poticanja sa strane djeluje kako bi eliminirala prijetnju gdje je to potrebno, i to je nešto što zaslužuje poštovanje. U tom kontekstu, sprečavanje otpočinjanja procesa je drugi dio rješenja u kojem je BiH učinila dobar posao kroz edukativne i informativne aktivnosti u cilju sprečavanja odlaska. S druge strane, mi ne tapšemo sami sebe po leđima i ne kažemo, „ovo smo potpuno riješili“, ostajemo budni. Ali, impresioniran sam profesionalizmom i razinom suradnje i zbog toga mirnije spavam noću – izjavio je Huston u intervjuu za „Večernji list“.







