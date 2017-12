Pitanje razgraničenja između BiH i Republike Srbije najvažnije je otvoreno pitanje u odnosima dvije države. Postojeću granicu je utvrdila Badinterova komisija, ali ista nije ratificirana u državnim parlamentima, što Srbija nastoji iskoristiti s obzirom da se radi o pitanju "teškom" nekoliko milijardi KM.

Naše istočne komšije su, s tim u vezi, BiH ponudile prijedlog rješenja granice u formi non-paper dokumenta, po kojem bi Srbija dobila HE Zvornik i HE Bajina Bašta u cjelini na teritoriji Srbije, dok bi naša zemlja zauzvrat dobila istu površinu na teritoriji Srbije. Takvo rješenje za BiH nije prihvatljivo, s obzirom da se radi o pitanju korištenja hidroenergetskog potencijala rijeke Drine zbog kojeg Srbija našoj državi već duguje, procjenjuju stručnjaci, više od tri milijarde KM.



- Ako se potpiše državna granica po Badinteru, to prouzrokuje novu pravnu situaciju. Granica po pravilu ide sredinom rijeke i to za HE Zvornik znači da bi 50 posto potencijala pripalo BiH, a 50 posto Srbiji. U doba Josipa Broza Tita je ta hidrocentrala tako i pravljena pa je napravljena sa dvije strojare. Jedna je sa lijeve strane na teritoriji BiH, a druga je na srbijanskoj strani. Ako bi se granica tako potpisala, onda bi bilo normalno da se zajednički upravlja tim objektom i da se proizvodnja dijeli popola. To bi bilo po istim principima po kojima je građen Đerdap između Jugoslavije i Rumunije, odnosno između Rumunije i Srbije. Taj bi princip trebalo preslikati na Zvornik i to bi bilo jedno rješenje – pojasnio je u razgovoru za Faktor Edhem Bičakčić, bivši direktor Elektroprivrede BiH.



Bičakčić smatra da su postojeća dugovanja sekundarno pitanje, a da bi prioritet trebao biti utvrđivanje budućeg vlasništva nad ovim objektima. Preduvjet za to je upravo ratificiranje postojeće granice.



- Kod Bajine Bašte je slučaj da je sama brana i strojara na granici. Strojara je napravljena na desnoj obali Drine, odnosno u Srbiji, u cjelosti, ali se jezero većim dijelom nalazi u teritoriji BiH. Odmah iznad brane Drina već nije granica. BiH ima svoju teritoriju i sa lijeve strane drine. Otprilike oko 80 posto bi po tim pravilima pripalo BiH, a 20 posto Srbiji. To se može i treba ekspertno utvrditi, ako se ta granica potpiše onakva kakva jeste – kazao je Bičakčić.



S druge strane, argument koji nudi Srbija je da je ta država finansirala izgradnju ovih hidroelektrana te da, s tim u vezi, one neupitno pripadaju toj državi.



- Prema mojim saznanjima, Srbija to nije finansirala već su finansirali savezni fondovi. U Jugoslaviji su sve pare išle u Beograd pa su se odatle dijelile investicije. Na kraju krajeva, postoje i u vezi sa tim papiri i sva potrebna dokumentacija pa se može utvrditi. Bez obzira o čijem se novcu radilo, objekti su višestruko isplaćeni i postoji pravni osnov da se ti resursi pravilno raspodjele – objašnjava bivši čelnik Elektroprivrede BiH.



Sva dokumentacija bh. strane je još po okončanju rata predata Komisiji za sukcesije BiH. Međutim, to pitanje nikada nije stiglo na dnevni red, s obzirom da granica između BiH i Srbije još uvijek nije ratificirana. Uzimajući u obzir da su BiH i Srbija kandidati za pristupanje Evropskoj uniji, te da je rješavanje svih eventualnih teritorijalnih sporova bitan preduvjet za članstvo, konačno definiranje granice je u narednom periodu jedan od prioriteta za obje države.

