Doktorante sa 16 organizacionih jedinica Fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji, osim iz BiH, dolaze i iz zemalja regije, odnosno Srbije, Hrvatske i Crne Gore, promovirali su danas u Sarajevu rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj te prorektori Univerziteta i dekani fakulteta i akademija. Ovi mladi ljudi, njih 93, su, kako je kazao rektor Univerziteta u Sarajevu, dokazali svoju izvrsnost završetkom doktorskih disertacija.

Foto: 24sata.info

Škrijelj je istakao da je ono što njega kao rektora čini ponosnim činjenica da se radi uglavnom o mladim ljudima, koji su, kako je istakao, svoje izvanredne rezultate u nauci već sada krunisali odbranom doktorskih disertacija.



"Na ovaj način smo na nekim fakultetima jako podmladili kadar, što je prvi pozitivan efekt ovakvih događaja", ocijenio je.



Napomenuo je da se nekada stiče kriva slika da se radi o hiperprodukciji kadra, međutim, on naglašava da od svih danas promoviranih doktora nauka samo dvoje nisu u radnom odnosu.



Rektor Univerziteta u Sarajevu zaključio je da su ovi mladi ljudi odbranom doktorskih disertacija istovremeno otvorili i vrata nauke te da se sada širom svijeta mogu uključivati u naučno-istraživačke timove i na taj način doprinositi razvoju Univerziteta u Sarajevu i BiH.



"Ponosan sam na ovaj događaj", kazao je Škrijelj, koji je najavio je da će se od naredne godine ovakve promocije odvijati dva puta godišnje, i to u junu i decembru.



Jedna od danas promoviranih doktora nauka je i 26-godišnja Elma Šatrović iz Sarajeva, koja je jedna od najmlađih doktora nauka u historiji Univerziteta u Sarajevu te historiji Ekonomskog fakulteta.



"Izuzetno mi je velika čast biti danas ovdje te biti promovirana kao doktor ekonomskih nauka. Želja mi je bila da radim i živim u BiH, međutim nije bila iskazana potreba za mojim angažmanom", rekla je ova mlada doktorica nauka.



Nakon što je bila najbolji student prvog i drugog ciklusa tokom studiranja te dobitnica "zlatne značke", a budući da nije imala priliku naći zaposlenje u BiH, odlučila je da je za nju najbolja opcija rad u inozemstvu.



"Otišla sam u inozemstvo i automatski bila izabrana za docenta. Zadovoljna sam svojim angažmanom tamo, ali ako se ukaže potreba i želja za mojim angažmanom u BiH, ja sam se spremna vratiti, jer to je moja zemlja", kazala je.



Promoviranim doktorima nauka diplome su uručene na svečanosti u Narodnom pozorištu u Sarajevu.

(FENA)