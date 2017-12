Predsjednik Haškog tribunala Carmel Agius u ekskluzivnom razgovoru za N1, između ostalog, govorio je i o činu osuđenog generala Slobodana Praljka koji je u sudnici popio otrov nakon čega je preminuo u bolnici.

Carmel Agius / 24sata.info

Tijekom presude u slučaju Prlić i ostali, Slobodan Praljak je popio otrov. U tom trenutku, tamo ste sjedili i sve gledali. Izgledali ste šokirani viđenim, kako komentirate njegovo samoubojstvo?



"Neću komentirati osobu iz poštovanja prema njegovoj obitelji i zbog svih ljudi kojima je on bio drag, ali mislim da je to bio čin očajnika koji je postao kontraproduktivan. Zašto? Ima nas sedam milijardi koji živimo na ovom planetu, mislim da 6,5 milijardi njih nije znalo da postoji Slobodan Praljak, a pogotovo da je bio osuđen za ratne zločine. Sada, od 7 milijardi ljudi, njih 6,5 milijardi vidjelo je sve na televiziji, čitalo je u novinama i sad znaju tko je bio Praljak, da se ubio i to da se ubio nakon što je sud potvrdio da je ratni zločinac. Tih 6,5 milijardi ljudi ništa nije znalo o događajima u koje su bili upleteni bosanski Hrvati, bilo kao vojnici, bilo kao političari, a sada znaju. Po meni, bilo je dosta kontraproduktivno, ali ne bih želio više od toga komentirati zato što je to bio jedan nesretan događaj. Nitko ga nije očekivao i, naravno, bio sam šokiran kao i svi ostali", kazao je Agius za N1.



Je li moguće unijeti otrov u sud?



"O tome se provodi istraga I kad istraga završi možda ćemo znati nešto više".



Ekskluzivni razgovor sa predsjednikom Haškog tribunala možete gledati večeras u 21 sat na N1.



(N1)