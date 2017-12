Podršku dvomjesečnoj bebi Karimu, koji je postao simbol otpora civila koji su već pet godina pod opsadom snaga odanih režimu sirijskog predsjednika Bashara al-Assada, pružile su i majke Srebrenice smatrajući da nijedno dijete nije krivo i ne bi trebalo biti žrtva ratnih sukoba.

Arhiv / 24sata.info

Karim je mjesec dana nakon rođenja u artiljerijskom napadu ostala bez majke i lijevog oka. Korisnici društvenih mreža, posebno Twittera, pokrenuli su prije dva dana kampanju za okončanje opsade i stalnih zračnih i artiljerijskih napada na civile u Istočnoj Guti, a čine to slanjem poruke podrške malom Karimu.



Kada Hotić, potpredsjednica Udruženja "Majke enklava Srebrenice i Žepe", uputila je apel da svim sredstvima pomognu u liječenju ove bebe.



"Uključimo razum, budimo ljudi, pomozimo ljudima", poručila je Hotić koja je u srebreničkom genocidu izgubila sina Samira. Imao je 29 godina.



"Roditeljstvo je ljubav najveća na svijetu. Ako je živo, a ranjeno, ima nade. Meni niko ne može vratiti mog sina, on je pod zemljom. Ne ljutim se na Allaha, on je nama dao razum, ali se ljutim na ljude koji dovode do ovakvih situacija, da naša djeca budu ubijena, ranjena ili invalidi", kazala je Hotić.



Podršku bebi Karimu pružila je i Šuhra Sinanović, predsjednica Udruženja "Žene Podrinja - Bratunac". U srebreničkom genocidu izgubila je muža i više od dvadeset članova šire familije.



"Djeca nisu kriva. Krive su usijane glave. Da li će ove usijane glave stati i da smire rat u Siriji kako bi ljudi počeli normalno da žive. Jeza me hvatala kada sam juče čitala o ovoj bebi. Ko nije roditelj, ne može to shvatiti. Bol majke je ista, a drugačija je bol prema mužu", kazala je Sinanović podsjećajući da je ova beba ostala i bez majke.



Njena poruka je da više nigdje i nikada u cijelom svijetu ne bude rata.



"U Siriji najviše ginu civili i bojim se da se to još dugo neće smiriti. Meni je žao svake osobe iako ih ne poznajem. Svako ko je preživio rat u BiH suosjeća s tim narodom", poručila je Sinanović.



O malom Karimu brinu njegov brat i dvije sestre, također djeca, a otac Abu Muhammed ističe da sve teže nalazi hranu za svoje mališane.



Blizu 400.000 civila u Istočnoj Guti već pet godina preživljava pod opsadom snaga Asadovog režima. Regiju kontroliraju opozicione snage, a riječ je o jednoj od četiri zone deeskalacije za koje je u Astani uz posredstvo Turske, Rusije i Irana dogovoreno primirje.





(AA)