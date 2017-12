Polaznici Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, njih 106, danas su promovirani u čin policajca.

Foto: FENA

Oni su 31. generacija polaznika akademije, a na svečanosti u Sarajevu koja je upriličena tim povodom ministar unutrašnjih poslova FBiH Aljoša Čampara je kazao da su mladi ljudi kvalitetno obrazovani, a da će znanja koja su stekli razvijati kroz policijsku praksu.



- Posao za koji ste se opredijelili je pun izazova, i ponekad vas jedna greška može koštati policijske karijere, zato uvijek imajte to na umu - rekao je Čampara.



Izrazio je nadu da će mladi policajci opravdati povjerenje koje su im građani dali.



- Vrijednost policijskog posla se mjeri zadovoljstvom građana - istakao je Čampara.



Uime Policijske akademije FMUP-a Nusret Beširević je kazao da je u protekloj godini na Policijskoj akademiji različite vidove obuke pohađalo 4.365 polaznika, a da se trenutno na obuci nalazi 165 polaznika za čin policajca i 17 polaznika za čin mlađi inspektor. Dodao je da su iskazane potrebe za osnovnom policijskom obukom u 2018. godini za još oko 500 polaznika.



- Generacija koja je završila osnovnu policijsku obuku za čin policajca, 31. po redu uspješno je prošla obuku s prosječnom ocjenom 3,90, a najbolji je drugi vod sa prosječnom ocjenom 4,11 - naveo je Beširević.



Naglasio je da je ostvareni napredak od generacije do generacije evidentan te da to potvrđuju povratne informacije iz policijskih agencija za čije potrebe se vrši obuka.



Danas promoviranih 106 polaznika dolaze iz MUP-a Tuzlanskog kantona (60), iz Unsko-sanskog kantona (45) i jedan iz MUP-a Bosansko-podrinjskog kantona.





(FENA)