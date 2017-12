"Ako kažete da je jedan Sud politički onda tu mora postojati jedan centar koji odlučuje kako će istrage ići i kojim putem, a to ovdje nije istina", smatra Ahmić.

Bošnjački oficir za vezu sa Haškim tribunalom Amir Ahmić gostovao je u Danu uživo gdje je govorio o prestanku rada Haškog tribunala.



"Mi imamo drugi sud koji se zove Mehanizam za međunarodne i krivične sudove. Taj Mehanizam ima mandat kao što je imao Međunarodni tribunal za bivšu Jugoslaviju. Jedna od ključnih funkcija su žalbeni postupci. Da bi dali neku sliku i mogli govoriti o tome šta je uradio Tribunal mislim da moramo sačekati žalbene procese u presuđenim slučajevima", kazao je Ahmić.



Ahmić je još kazao da Tribunal piše i da će nastaviti pisati historiju.



"Presude Haškog tribunala se implementiraju ili ne implementiraju. Kada je donesen Zakon o negiranju genocida, to je klasična implementacija. Imate presude za Srebrenicu koje se ne prihvataju i ne implementiraju, naprotiv osuđenici se slave kao heroji. Mislim da ovaj Tribunal trenutno piše i pisat će historiju. Sve što se radi je nešto za budućnost, jer Tribunal radi na osnovu činjenica koje će nam koristiti za budućnost ne samo BiH, nego i regiona", kazao je Ahmić.



Dodao je da se daju razne ocjene rada Haškog tribunala.



"Danas su razne ocjene rada, ali ja bih se zadržao na jednom problemu koji je prisutan od osnivanja Tribunala. Tužilaštvo od početka dokazuje da je genocid počinjen i u drugim mjestima osim u Srebrenici, a imate sudije koje kažu da to nije baš tako. Ako kažete da je jedan Sud politički onda tu mora postojati jedan centar koji odlučuje kako će istrage ići i kojim putem, a to ovdje nije istina", smatra Ahmić.





