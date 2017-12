Haško tužilaštvo smatra da je rok od 150 dana za ulaganje žalbe na prvostepenu presudu, koji je zahtjevala odbrana Ratka Mladića, pretjerano dug, ali da bi bilo u interesu pravde, ukoliko ga sud odobri odbrani, isti rok predvidi i za tužilaštvo.

Arhiv / 24sata.info

Odbrana Ratka Mladića tražila je juče od žalbenog veća Mehanizma za krivične sudove u Hagu da joj rok za žalbu na presudu, kojom je 22. novembra osuđen na doživotni zatvor, produži sa 30 za još 150 dana od izricanja presude.



Tužilaštvo podsjeća da je i u slučaju Radovana Karadžića, koji je kompleksan kao i Mladićev, sud odobrio produženje roka za 90 dana (ukupno), te smatra da je 150 dana pretjerano dug rok.



"U slučaju da se odobri produženje roka, to bi trebalo da se odnosi i na tužilaštvo kako bi se uskladio žalbeni proces u svim njegovim fazama. Na taj način bi se izbjegla situacija u kojoj jedna stranka mora istovremeno da priprema podneske koji se odnose na razlicite faze slučaja", zaključilo je tužilaštvo.



Odbrana traži produženje za 150 dana. To bi značilo da bi odbrana imala na raspolaganju za pripremu žalbe ukupno 180, umjesto 30 dana, od izricanja presude, 22. novembra.



Presuda Mladiću sadrži 2.541 stranu sa čak 18.211 fusnota što tu presudu čini najobimnijom u istoriji Tribunala.



Haški tribunal osudio je 22. novembra Ratka Mladića na doživotni zatvor, sa obrazloženjem da je "značajno doprineo izvršenju genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina počinjenih na teritoriji Bosne i Hercegovine".



Sud je zaključio da je on svojim djelovanjem značajno doprineo izvršenju genodica nad bosanskim muslimanima u Srebrenici, da je terorisao stanovnistvo Sarajeva, da je naređivao uzimanje talaca...



Mladić je osuđen po 10, od 11 tačaka optužnice.



(srna)