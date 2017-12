Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Federalnoj upravi Civilne zaštite u iznosu od 20.000 KM za dodatne troškove traganja za nestalom osobom koja je pala u Miljacku u Sarajevu kod mosta u naselju Dolac Malta.

Vlada FBIH / 24sata.info

Odluka je donesena na temelju informacije koju je sačinila Federalna uprava Civilne zaštite.



Već četvrti dan traje potraga za ovom osobom i u nju su od ranih jutarnjih sati danas uključeni pripadnici Federalne uprave CZ, Kantonalne uprave CZ, Republičke uprave CZ RS, te ostali spasioci. Danas je potraga proširena do Doboja.



Na terenu je oko 100 pripadnika FUCZ, 200 volontera, 25 timova na kopnu (u jednom timu je pet ljudi), četiri posade čamaca FUCZ, jedna posada čamca RUCZ RS, jedna posada čamca SRK „Neretva“ i jedna posada čamca specijalne jedinice MUP-a Ze-Do kantona.



Volonteri su raspoređeni po grupama i radit će zajedno s pripadnicima FUCZ-a da ne bi bila ugrožena njihova bezbjednost. Pretraga se vrši od ušća Miljacke u Bosnu prema Visokom, a odatle prema Kaknju, Zenici i Doboju.



Od Visokog do Doboja na terenu su pripadnici FUCZ-a sa specijalnom jedinicom policije MUP-a ZDK i pripadnici Republičke uprave civilne zaštite RS, dok potragu od mjesta nesreće u Sarajevu do Visokog vodi Kantonalna uprava civilne zaštite uz pomoć Federalne uprave policije.



Ekipama civilne zaštite i Gorske službe spasavanja priključili su se i volonteri s ciljem bržeg pronalaska tijela nestalog mladića.



(24sata.info)