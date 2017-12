Više od 50 članova Udruženja „UKK Švicarac BiH“ u 11 sati blokiralo je danas rad poslovnice „Addiko banke u BiH“, u sarajevskom naselju Alipašino Polje. Okupljeni članovi kazali su da je ovo njihov zadnji vapaj nadležnima za spas, jer su godinama u dužničkom ropstvu.

- Od 11 do 13 sati, do kada radi banka, blokirat ćemo sve šaltere. Niko od klijenata neće moći doći. Mi smo primorani na ovakve poteze, jer smo ostavljeni sami da se borimo protiv bezakonja i nepravde – kazao je za „Avaz“ Kemal Duraković, predsjednika ovog udruženja.



Kako je najavio Duraković danas će biti blokiran rad 23 poslovnice ove banke i u ostalim bh. gradovima. Tako je kazao da njihovi članovi blokirat šaltere ove banke u Tuzli, Bihaću, Mostaru, Prijedoru kao i u drugim bh. gradovima gdje ova banka posluje.



Podsjećamo, korisnici kredita kojih u BiH ima 9. 802, od čega 6.100 u Federaciji BiH, zbog naglog porasta vrijednosti švicarskog franka od 2011. godine, suočeni su s time da im se rata kredita i uduplala. Do sada su 24 korisnika počinila i samoubistvo.



Za okončanje agonije traže pomoć od države, s obzirom da im je banka počela uzmati stanove. Tako je od početka samo ove godine deložirano 30 korisnika kredita. Očekuju da Parlament FBiH što prije donese Zakon o konverziji CHF kredita u KM.



