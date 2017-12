Energetska zajednica nije donijela odluku o novim sankcijama prema BiH, s obzirom na to da Ministarski savjet nije imao kvorum, potvrđeno je u Sekretarijatu te organizacije.

Ilustracija / 24sata.info

"To znači da će formalna odluka o sankcijama biti usvojena u skladu sa pisanom procedurom u narednim sedmicama", rekla je za "Nezavisne novine" službenica za odnose s javnošću Energetske zajednice Barbara Pojner.



Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović rekao je da nema mjesta za posebno zadovoljstvo s obzirom na to da je BiH i dalje pod sankcijama Energetske zajednice.



"Jedino što je dobro je što ovim nisu uvedene nove mjere. Implementacija obaveza iz energetskog sektora i dalje ostaje", naveo je Šarović.



U Beču je nedavno održan sastanak entitetskih ministara za energetiku i ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, na kojem je usaglašeno da će vlasti raditi na usvajanju nacrta zakona o električnoj energiji i gasu na nivou BiH, a dogovoreno je i da će entitetske vlade iznijeti poziciju najkasnije do kraja ove godine.



BiH se od aprila nalazi pod sankcijama Energetske zajednice, jer do 31. marta nije usvojila Zakon o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije i plina.



(SRNA)