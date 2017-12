Ekonomski analitičar Zlatko Hurtić u razgovoru za “Dnevni avaz” pohvalio je usvajanje izmjena i dopuna paketa zakona o akcizama u Predstavničkom domu Bosne i Hercegovine, naglašavajući da se bespotrebno otezalo sa izglasavanjem odluke.

Zlatko Hurtić / 24sata.info

Bitna podrška



- Ova odluka omogućit će Bosni i Hercegovini da radi na izgradnji modernog autoputa i putne infrastrukture. Sve to, uz bitnu podršku međunarodnih partnera, među kojima je i Evropska unija. A da bismo dobili određene kredite, potrebna nam je podrška EU. Smatram da se sve ovo s usvajanjem paketa zakona o akcizama nepotrebno oteglo – kazao je Hurtić za portal “Avaza”.



On je iznio razloge zbog čega je opozicija jutros do ranih sati pravila opstrukcije u donošenju ovih izmjena i dopuna.

- Opozicija nije željela da putem usvajanja ovih akciza vodeće stranke poprave svoje šanse na predstojećim izborima. Kada je riječ o Republici Srpskoj, konkretno smatram da nisu željeli da Dodik, koji je na čelu SNSD-a, dobije novac. Kada govorimo o Federaciji BiH, nekome nije u interesu da se grade putevi, da nam država izgleda ljepša i bolja – priča Hurtić.



Uzlazna putanja



Zanimalo nas je koliko će građani Bosne i Hercegovine dobiti usvajanjem seta zakona o akcizama.



- U kratkom roku građani neće osjetiti, ali se očekuje napredak. Mnogo toga će zavisi kakva će biti implementacija i ispunjavanje uvjeta koja bude tražila međunarodna zajednica. Ako sve bude kako treba, Bosnu i Hercegovinu očekuje uzlazna putanja. Da li će doći do rasta penzija i plaća u prve tri godine, to je teško procijeniti. Za takvo nešto potreban je rasta BDP-a od šest posto, a ja se nadam, kao i svaki građanin BiH, da će to omogućiti upravo ovaj set zakona o akcizama – kaže Hurtić za “Avaz”.



