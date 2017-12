Tijekom ove godine iz Oružanih snaga BiH samovoljno je otišlo gotovo 300 profesionalnih vojnika zbog pronalaska boljeg posla ili odlaska u inozemstvo, doznaje EuroBlic.

Dobro upućeni izvori u OS BiH navode da je najveći odljev primjetan kod hrvatske komponente, i to zbog posjedovanja hrvatskih putovnica i mogućnosti odlaska u zemlje EU. Naime, na natječajima za prijem vojnika prijavljuju se u velikom broju, ali Oružane snage BiH napuštaju nakon godinu ili dvije dana provedenih u službi.



- Mladići i djevojke, koje dođu u OS BiH, nemaju novca i nisu financijski osigurani. Kada mognu podići kredit tada počinju tražiti način kako da odu u EU. Novac od kredita im posluži kao početni kapital, dok se tamo ne snađu – kažu sugovornici EuroBlica.



Dodaju da službu najviše napuštaju pripadnici iz reda hrvatskog i srpskog naroda.



- Službe tjedno zaprime od 7 do 10 dopisa o prekidu ugovora na osobni zahteva pojedinaca. Procjenjuje se da je oko 300 ljudi tijekom ove godine napustilo OS BiH – navode izvori.



Međutim, pored pronalaska boljeg posla, vojnici masovno odlaze iz OS i zbog jako loših uvjeta u vojarnama.



- Pritužbe koje smo zaprimili ove godine odnose se na unapređenje vojnika, kršenje pravilnika o naknadama za vojnike koji rade s opasnim tvarima i što ne dobivaju mlijeko. Vojnici koji su na osnovnoj časničkoj obuci žalili su se da nemaju uniformi i da ne dobivaju na vrijeme naknadu. Najveći problem je bio kršenje pravilnika o ishrani, te stalno povećanje konzerviziranih obroka. U jednoj vojarni smo imali velike intervencije jer ljudi nisu imali osnovne uvjete za ishranu i boravak, gde je stražara bila u lošem stanju, te nisu radile mašine za pranje suđa, za veš... – ističe Boško Šiljegović, vojni povjerenik.



Kaže da je posebno upozoravajuće i to što je prisutno izbegavanje obavljanja dužnosti zbog povećanog korištenja bolovanja, ali i što se zlorabi upotreba bolovanja.



Uniformu u posljednje dvije godine razdužilo je nekoliko stotina vojnika, što je tvrde izvori, zabrinjavajući podatak.



U izvešću Ministarstva obrane BiH za 2016. godinu navedeno je da je Oružane snage BiH napustilo oko 232 profesionalna pripadnika, što je duplo više nego godinu ranije. I prošle godine OS BiH je najviše napustilo Hrvata, oko 130.



