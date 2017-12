Udruženje logoraša Mostar podnijet će krivične prijave protiv predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića te zastupnika u Saboru Hrvatske Bože Ljubića, zbog negiranja haške presude Prliću i drugima.

Alija Lizde / 24sata.info

“Upravni odbor Saveza logoraša na sinoć održanoj sjednici jednoglasno je usvojio odluku da koristeći mogućnost po Krivičnom zakonu BiH, odnosno po članu 163, pokrene krivičnu prijavu protiv predsjednika Predsjedništva gospodina Dragana Čovića i gospodina Bože Ljubića zato su svojim izjavama nakon presude u Haagu, po njihovom mišljenju prekršili taj član Krivičnog zakona", kaže Alija Lizde član Upravnog odbora Saveza logoraša grada Mostara.



Dodaje da će se vrlo brzo, ovih dana, u razgovoru sa advokatskim timovima, odlučiti, kako i na koji način da se krene sa tužbom.



On je komentarišući samu presudu u Haagu kazao da se na neki način može iskazati olakšanje jer je ta presuda pravosnažna, te da je stvari motiv krivičnih prijava sankcioniranje onih koji su realizirali zločinački projekat na terenu.



"Što se tiče same pravde - ono što bih ja želio da kažem kao član Upravnog odbora Saveza logoraša grada Mostara, svi znamo koliko je logoraša iz Mostara završio u logorima, kroz kakve smo patnje prošli i mislim da nama sad nije prioritet da to finansijski valorizujemo nego prije svega, da ljudi koji su ostali iza te šestorke i da ljudi koji su realizirali čitave te projekte i koji su bili izvršioci na terenu da odgovaraju za sva zlodjela koja su napravili u Mostaru i diljem Bosne i Hercegovine", rekao je Lizde.



(24sata.info)