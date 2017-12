U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme, u nizinama većinom s kišom.

Arhiv / 24sata.info

U Bosni u jutarnjim satima i tokom noći sa subote na nedjelju u nizinama je moguća susnježica i snijeg. Na planinama će padati snijeg. Više padavina bit će u subotu prijepodne i tokom večeri. Tokom dana padavina će biti samo ponegdje u centralnim i istočnim područjima.



Vjetar u Bosni većinom slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera, u Hercegovini i istoku Bosne u ranim jutarnjim satima još će biti jakog juga koja će prijepodne oslabiti i od poslijepodnevnih sati vjetar mijenja smjer na sjever.



Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu zemlje od 8 do 12, a najviša dnevna između 2 i 8, na jugu zemlje od 8 do 10 stepeni.



U Sarajevu će sutra biti pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u jutarnjim satima i prijepodne. U večernjim satima susnježica. Temperatura zraka između 4 i 7 stepeni.



U BiH danas je umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom u južnim i jugozapadnim djelovima, a na planinama sa slabim snijegom.



Temperature zraka u 13.00 sati: Bjelažnica 0 stepeni, Ivan-sedlo 8, Livno 10, Bijeljina, Grude, Mostar, Široki Brijeg, Sokolac, Trebinje i Zvornik 12, Bugojno, Sarajevo i Stolac 13, Bihać i Neum 14, Jajce 15, Zenica 16, Doboj, Sanski Most i Tuzla 17, Banja Luka, Gradačac i Prijedor 18, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

