"Živjeti jedni s drugima i jedni za druge!" slogan je ovogodišnje Nedjelje Caritasa u Bosni i Hercegovini koju Katolička crkva u BiH proslavlja na Treću nedjelju došašća, a ovaj put će početi 17. decembra.

Središnji ured Caritasa BiH, kao i prethodnih godina, pripremio je animacijske materijale za tu Nedjelju, a cilj im je potaknuti ljude da se više uključe u pomaganje osobama u stanju potrebe.



Predsjednik Caritasa BiH i nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić danas je na konferenciji za medije u Sarajevu istaknuo da je povodom Nedjelje Caritasa BiH uputio poruku vjernicima i svim ljudima dobre volje, u kojoj je podvukao da je ona izazov i poziv da nađemo sebe i u sebi susretnemo Boga, koji je ljubav, i prepoznamo da smo voljena bića te da tu ljubav trebamo ostvarivati živeći jedni s drugima i jedni za druge.



- Slaveći Nedjelju Caritasa želimo svi poći u školu kršćanske ljubavi, prepoznati one koji nas trebaju, bilo našom toplom ljudskom i vjerničkom riječju, bilo iskrenom molitvom ili našim skromnim darom ili bilo kojom pomoći - ustvrdio je on.



Najavio je da će se na Nedjelju Caritasa sakupljati prilozi kojim želimo pomoći potrebnima, poručivši neka uz te priloge naše srce zrije u kršćanskoj ljubavi.



- Nikada nismo tako siromašni da ne možemo pružiti znakove i darove kršćanske ljubavi, niti smo tako bogati da nam nije potrebna ruka naših bližnjih. Niko nije za sebe otok, jer smo upućeni jedni na druge i jedni s drugima hoditi ovom zemljom u susret Gospodinu - podvukao je kardinal Puljić suštinu njegove poruke.



Ravnatelj Caritasa BiH mons. Tomo Knežević predstavio je rad Caritasa u ovoj godini, navodeći da se on temeljio na pružanju pomoći siromašnima, socijalno isključenima i obespravljenima te da se sve aktivnosti realiziraju putem tri nadbiskupska sjedišta - u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru.



- U Caritasu BiH trenutno je uposleno 230 djelatnika raznih profila, što nas čini najvećim i najorganizovanijim društvom u BiH. Skrbimo za sve vrste potrebitih, bez obzira na vjersku, nacionalnu i geografsku odrednicu - istaknuo je on.



Predstavnica kompanije "Violeta" Nevena Sučić najavila je veliku nacionalnu kampanju "Pomozimo zajedno" koja se realizira u saradnji sa humanitarnim organizacijama Caritas, Merhamet i Crveni križ. Kampanja je počela 10. decembra, a trajat će do 10. januara naredne godine. U okviru nje kupovinom proizvoda te kompanije pomaže se osobama u stanju potrebe.



Konferencija za medije bila je prilika i za ukazivanje na veliki problem koji obilježava bh. društvo posljednjih godina - iseljavanje iz BiH.



Mons. Tomo Knežević navodi da je Caritas BiH, na osnovu razgovora sa osobama koje su već napustile BiH ili je namjeravaju napustiti, detektovao ključne probleme koji su motiv za napuštanje države. To su loša politička situacija i nestabilnost, negativna retorika i svađe na političkoj sceni i strah kod ljudi od ponovnog izbijanja rata, nepovjerenje u javna tijela zbog korupcije i nepotizma, finansijski kolaps i visoki životni troškovi, loš zdravstveni, socijalni i mirovinski sektor te nesigurna budućnost djece.



S tim u vezi formulisane su i preporuke koje imaju za cilj prevazići te probleme te stvoriti bolju klimu u bh. društvu kako bi se spriječilo dalje iseljavanje bh. građana u druge zemlje.

