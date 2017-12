U vojarni "Stanislav Baja Kraljević" u Mostaru je, u organizaciji 1. pješačke (gardijske) pukovnije Oružanih snaga BiH, svečano obilježena 24. godišnjica 2. gardijske brigade HVO-a.

Foto: 24sata.info

Tom prilikom je ratni zapovjednik 2. gardijske brigade Stanko Sopta, osvrnuvši se na čin Slobodana Praljka u haškoj sudnici, kazao kako su svi pripadnici 2. gardijske brigade heroji.



- Branili su goli život svoga naroda i svoje ognjište, svoju zemlju. Oni su nas branili, a mi branimo istinu o njima. I stoga, sve laži i lažne konstrukcije odbacujemo, poručio je Sopta.



Stanko Sopta inače je jedan od najmlađih generala izašlih iz rata, a njegovo ime od ranije se dovodilo u vezu za zločinima i to u izvještajima SIS-a koje je nekadašnjem predsjedniku Hrvatske Franji Tuđmanu podnosio Ivo Lučić, tadašnji pomoćnik direktora tajne službe.



U otkrivenim transkriptima našao se i razgovor od 12. maja 1998., kada je Lučić Tuđmanu davao ocjene i informacije o mnogim tada i sada aktuelnim političkim i vojnim ličnostima BH Hrvata.



Lučić u razgovoru Tuđmanu govori kako se ne bi smjelo dopustiti da Ante Jelavić i logističari iz Ministarstva obrane preuzmu HDZ u BIH.



LUČIĆ: Zbog njihove isključivosti, neshvaćanja politike i svega ostaloga, upletenosti u masu loših stvari, ne bi im se smjelo dopustiti niti da budu na čelu, a niti da imaju prevagu u HDZ-u. Evo, reći ću Vam koji su kriteriji. Jedan od tih generala kaže meni da je osobno ubio 40 ljudi, i da je to razlog da on treba voditi politiku.



TUĐMAN: Tko?



LUČIĆ: Stanko Sopta Baja.



Ovi transkripti sasvim sigurno su dovoljan materijal za nadležna tužilaštva da pokrene istragu, jer i Lučić i Spota još su među živima i imaju mnogo toga za reći.

(24SATA.INFO)