U Bosni i Hercegovini jutros je umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom u južnim i jugozapadnim djelovima, a na planinama sa slabim snijegom.

Arhiv / 24sata.info

Temperature zraka u 7 sati: Bjelašnica -1 stepen, Doboj i Zvornik 4, Brčko 6, Livno 8, Gradačac i Sokolac 9, Široki Brijeg 10, Grude 11, Bugojno, Jajce, Sarajevo, Trebinje i Tuzla 12, Mostar, Sanski Most i Zenica 13, Bihać i Stolac 14, Banja Luka i Neum 15 stepeni.



U Bosni i Hercegovini danas će biti oblačno vrijeme s kišom, na planinama sa susnježicom i snijegom. U Hercegovini, Krajini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne obilnije padavine od 30 do 60 litara po metru kvadratnom. U Hercegovini lokalno može pasti i od 60 do 100 litara kiše po metru kvadratnom. Najmanje padavina na istoku Bosne gdje se kiša očekuje tek krajem dana.



Vjetar umjeren i jak južnog smjera, lokalno i s olujnim udarima jačine od 60 do 70 km/h. U noći na subotu vjetar u Bosni mijenja smjer na sjever. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17 stepeni.



U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje krajem dana i tokom noći na subotu. Temperatura zraka između 8 i 14 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



(FENA)