Ustavni sud Hrvatske odbacio je i posljednju žalbu bivše sudije Lejle Fazlagić, osumnjičene za organizovani kriminal u predmetu “Pravda”, izjavljenu na zahtjev za izručenjem pravosudnim organima BiH, saznaje “Blic”.

Lejla Fazlagić / 24sata.info

Fazlagićeva bi tako u narednom periodu trebala biti izručena BiH, gdje je očekuje optužnica za organizovani kriminal.



Ustavni sud Hrvatske ujedno je i najviša pravosudna institucija koja je odlučivala o izručenju Fazlagićeve nakon što je BiH raspisala međunarodnu potjernicu.



- Ugovorom između Hrvatske i BiH o izručenju koji je potpisan 28. novembra 2012, a stupio na snagu 6. marta 2014, države potpisnice obavezuju se jedna drugoj izručivati osobe koje se u državi koja traži izručenje progone zbog krivičnog djela ili se traže radi izvršenja kazne zatvora - zaključeno je u odluci Ustavnog suda Hrvatske.



Fazlagićeva je u žižu javnosti dospjela u novembru prošle godine tokom međunarodne policijske akcije kodnog naziva “Pravda”.



Međunarodna akcija bila je usmjerena protiv organizovane kriminalne grupe, mahom sudija i advokata iz BiH i Hrvatske koji su počinili višemilionske zloupotrebe.



U akciji je uhapšen i Alija Delimustafić, bivši ministar unutrašnjih poslova u RBiH, a koji je prema ranijim informacijama komandovao zloglasnom jedinicom “Ševe” koja se tereti za niz monstruoznih zločina počinjenih nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima.



Zloupotreba položaja



Bivši sudija Lejla Fazlagić osumnjičena je da je upravo Delimustafiću pomogla da se domogne nekretnina čija je vrijednost procijenjena na milionske iznose.

Istraga u predmetu kodnog naziva “Pravda” počela je sredinom prošle godine kada je u Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) BiH stigla prijava protiv sudije Fazlagić zbog sumnje da zloupotrebljava svoj položaj zbog niza sumnjivih presuda, kao i sudskih postupaka koji se nisu završavali u razumnom roku.



Kancelarija disciplinskog tužioca VSTS zatim je otvorila disciplinsku istragu, nakon koje je podignuta tužba protiv sudije Fazlagić, te predloženo njeno razrješenje sa dužnosti sudije.



Međutim, kako ne bi bila razriješena, Fazlagićeva podnosi ostavku, koju je VSTS prihvatio.



Krtica



Istovremeno, Kantonalno tužlaštvo Sarajevo započinje krivičnu istragu. U početku je Lejla Fazlagić bila jedina osumnjičena, ali se tokom istrage i prisluškivanja dolazi do saznanja da je vođa ove kriminalne grupe ustvari Alija Delimustafić. No, problemi za istražioce nastaju u septembru prošle godine.



Lejla Fazlagić preko svojih kanala i veza saznaje da joj se prisluškuje telefon, o čemu obavještava i svoje saradnike, nakon čega svi bježe u Hrvatsku. Međutim, Delimustafić i ostali se ubrzo vraćaju, dok Fazlagićeva ostaje na području Rijeke.



Delimustafić i Fazlagić godinama se dovode u vezu sa sumnjivim poslovima. Delimustafić je nekoliko puta hapšen i procesuiran, a dovođen je u vezu sa švercom oružja i ratnim profiterstvom. Godinama je važio za jednog od najbitnijih biznismena u SDA.



Tvrdi da je slučaj montiran



Odbjegla Lejla Fazlagić je nakon raspisivanja međunarodne potjernice uputila pismo Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo koje rukovodi istragom u predmetu “Pravda”.



U ovom pismu osumnjičena je, između ostalog, navela da je slučaj protiv nje montiran, te da se stavlja pod zaštitu Hrvatske. No, kako je u proteklih godinu dana iscrpila sve pravne lijekove u Hrvatskoj, u narednom periodu je očekuje izručenje BiH.



