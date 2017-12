Završetak mandata Haškog tribunala nije kraj pravde za ratne zločine, već početak novog poglavlja, jer je dalja odgovornost za zločine u nadležnosti nacionalnih pravosuđa u zemljama bivše Jugoslavije, izjavio je tužilac Tribunala i Mehanizma međunarodnih krivičnih sudova /MMKS/ Serge Brammertz.

Serge Brammertz / 24sata.info

On je u Washingtonu govorio o dostignućima i ograničenjima Haškog tribunala, kao i o tome šta još treba da se uradi kako bi se zadovoljila pravda u posebnim slučajevima i kako bi se njegovalo veće međusobno pomirenje naroda.



Bramertz je rekao da je Haški tribunal "u velikoj mjeri postigao ono zbog čega je osnovan".



"U skladu sa univerzalno priznatim principima zakona, nezavisno i nepristrasno smo istraživali zločine, sproveli sudski proces protiv lidera svih strana tokom sukoba i individualno ih osudili za zločine protiv žrtava i ljudskosti uopšte", rekao je Bramertz.



On je dodao da je međunarodna zajednica, prije svih SAD i EU, igrala značajnu ulogu u osnivanju Tribunala i u pružanju podrške njegovom radu.



Bramertz je napomenuo da će Tribunal ostati "simbol pravde za žrtve i preživjele".



Tužilac MMKS je dodao i to da ukoliko se međunarodni tribunali usredsrede na one koji su najodgovorniji za zločine, moraće biti oformljeni nacionalni sudovi koji bi počinioce doveli pred lice pravde, kako bi se izbjegle velike praznine u pravdi usljed nekažnjavanja zločinaca.



(SRNA)