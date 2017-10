Glavni tužitelj Haškoga suda Serge Brammertz u petak je u Puli otvorio Centar za tranzicijsku pravdu "Sense", arhiv i stalnu izložbu novinske agencije Sense, jedinoga medija koji je, kako je rečeno tom prigodom, iscrpno izvještavao o svim suđenjima na Haškome sudu i tako prikupio jedinstven i najtemeljitiji novinski arhiv o četvrt stoljeća rada Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju i o svim sudskim predmetima koje je obradio.

Serge Brammertz / 24sata.info

Centar je otvoren u središtu Pule, u prostoru koji su agenciji Sense ustupile gradske vlasti, a tom je prigodom otvorena i izložba "Spomenici na nišanu" kustosice Branke Benčić o razaranju kulturnog, povijesnog i vjerskog nasljeđa u ratovima na području bivše Jugoslavije, javlja Hina.



Brammertz je ustvrdio da će Sense biti jedinstveno mjesto gdje će se slika događaja iz '90-ih godina u bivšoj Jugoslaviji prikazivati kroz povijest suđenja na Tribunalu te dodao da će arhiv s audiovizualnim materijalima o radu Tribunala "pričati priču" o događajima koji su oblikovali povijest regije bivše Jugoslavije.



"U tom će Centru naslijeđe postupaka pred tribunalom omogućiti stvaranje foruma za obrazovanje budućih generacija", rekao je glavni tužitelj Haškog suda. Izvijestio je da je tijekom 18 godina agencija Sense objavila na tisuće izvješća i analiza sudskih postupaka na tribunalu, proizvela 722 tjedne televizijske emisije, sedam dokumentarnih filmova te, uz ostalo, osigurala materijal za dokumentacijske centre u Srebrenici i Prištini.



Najavio je da će Tribunal zatvoriti svoja vrata krajem studenoga. "Zapravo, to je početak sljedeće faze koja će se događati ovdje, a ne i Haagu. Nacionalni sudovi sada će imati punu odgovornost za nastavak rada Tribunala", ustvrdio je.



Brammertz je rekao da u BiH ima još puno osumnjičenih za ratne zločine koje treba istražiti. U Srbiji, naveo je, realnost je, nažalost, takva da nekažnjivost za dobro utvrđene zločine ostaje kao pravilo, dok Hrvatska ima također mnogo predmeta koje treba procesuirati, posebno onih koji uključuju hrvatske državljane sumnjičene za počinjenje zločina u drugim zemljama.



"Danas se genocid negira, kao i etničko čišćenje te individualna krivnja visoko rangiranih političkih i vojnih vođa. U cijeloj regiji veličaju se ratni zločinci kao heroji. Od nedavne povijesti naučili smo jasnu lekciju, a to je da retorika podjele vodi u sukob i uništenje, a pomirenje je put integracije i prosperiteta", poručio je Brammertz.



Izrazio je nadu da će Centar za tranzicijsku pravdu u Puli biti mjesto gdje će slijedeće generacije, kako je rekao, moći razumjeti istinu o onome što se dogodilo na temelju činjenica koje je Tribunal dokazao i presuda koje je donio.



Izložba "Spomenici na nišanu - zatiranje povijesti i sjećanja" posvećena je sustavnom uništavanju kulturnih i vjerskih objekata u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu tijekom ratova na području bivše Jugoslavije od 1991. do 1999.





(FENA)