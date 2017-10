Tri stotine malinara zatražilo je na današnjem mirnom protestu u Bratuncu da se hitno organizuje sastanak sa švedskim vlasnikom hladnjače "Bos agro fud" iz Potočara kod Srebrenice, sa kojim bi razgovarali o otkupnoj cijeni, te ponovili svoje zahtjeve da otkupna cijena ovogodišnjeg roda ovog voća bude 2,5 KM, a kupine jedna KM za kilogram.

Foto: NN

Predsjednik Udruženja malinara iz opština Bratunac, Srebrenica i Milići "Vilamet" Ljubiša Alempić rekao je na skupu da uzgajivači ne odustaju od ovih cijena i obavijestio proizvođače ovog voća šta je rukovodstvo udruženja preduzelo u prethodna dva i po mjeseca da bi došlo do korekcije cijene od 1,9 KM za kilogram maline, koliko je većina hladnjačara plaćala ovogodišnji rod.



On je istakao da je zahtjev malinara da se hitno organizuje sastanak sa švedskim vlasnikom hladnjače "Bos agro fud" iz Potočara kod Srebrenice, jednim od najvećih otkupljivača ovog voća u BiH i najvećem u srednjem Podrinju.



Proizvođači žele da sa njim razgovaraju o cijeni maline i taj zahtjev su danas predali u tu hladnjaču, ali i opštinu Bratunac, a dostaviće ga i opštinama Milići i Srebrenica.



"Smatramo da vlasnik te hladnjače nije upoznat sa stanjem na terenu, otkupnom cijenom i uslovima otkupa maline i da to lokalni menadžment prikriva i manipuliše informacijama. Želimo da razgovaramo sa vlasnikom i da riješimo pitanje otkupne cijene za ovu godinu ili da narednih godina bojkotujemo tu hladnjaču", iznio je Alempić stav Upravnog odbora ovog udruženja.



On je pojasnio da je za danas bila predviđena protestna šetnja od Bratunca do hladnjače "Bos agro fud" u Potočarima kod koje su željeli mirno izraziti nezadovoljstvo, ali da nisu dobili odobrenje policije zbog ugrožavanja bezbjednosti saobraćaja i zbog zabrane okupljanja u blizini Memorijalnog centra u Potočarima, pored kojeg se nalazi ova hladnjača.



Zbog toga su nakon obraćanja u Bratuncu, isticanja zahtjeva i transparenata, predstavnici ovog udruženja zahtjev za sastanak sa švedskim vlasnikom predali u hladnjaču u Potočarima, a ostali učesnici su se, mada nezadovoljni, mirno razišli.



Alempić je rekao da će ovo udruženje u saradnji sa opštinama i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske pronaći rješenja za definisanje cijene i uslova otkupa maline za naredne godine i iznio uvjerenje da švedski vlasnik nije upoznat o stanju i da zbog toga žele da sa njim razgovaraju o cijeni i budućoj saradnji.



Član Upravnog odbora "Vilameta" Nikola Simić rekao je da nije istina da je niska cijena maline na tržištu, što tvrde u “Bos agro fudu”, koji diktira ovogodišnju cijenu u srednjem Podrinju.



"Da je to tačno ne bi cijena maline u susjednoj Ljuboviji u Srbiji bila 160 dinara ili oko 2,5 KM, a i neke manje hladnjače iz Bratunca i Srebrenice plaćale su malinu po 2,1 ili 2,3 KM po kilogramu", pojasnio je Simić i pozvao proizvođače da bojkotuju hladnjaču u Potočarima.



Uzgajivač maline Goran Nikolić iz Repovca kod Bratunca kaže da se malinarstvom bavi oko 2.000 porodica u bratunačkoj opštini i da je zbog niske cijene opština Bratunac izgubila oko dva miliona KM, koje su trebale stići na ovo područje i poboljšati platežnu moć stanovništva, a time i promet i zaradu ostalih djelatnosti.



On je naveo da je zabilježio lični gubitak oko 9.000 KM u odnosu na prošlu godinu zbog loše cijene maline koja je, kako je istakao, ove godine bila izuzetnog kvaliteta.



Senad Jusić iz Potočara se vratio iz inostranstva i iako je invalid, uložio je 65.000 KM vlastitih sredstava za podizanje plantaže maline želeći, kako je rekao, da zarađuje za život i da omogući i drugima da radeći na plantaži zarade.



"Ove godine sam angažovao 35 sezonskih radnika za održavanje malinjaka i berbu i zabilježio sam gubitak. Imao sam berbu sa jednog hektara, a malinjak sam proširio na 1,5 hektar s ciljem da dostignem tri hektara, ali odustajem od te namjere zbog ovakve cijene i odnosa prema proizvođačima", rekao je Jusić.



On je istakao da u ovoj regiji svi imaju koristi od maline, ali da će malinari prestati da ulagažu godinu ili dvije te zapitao šta će onda hladnjačari.



"Proizvođačima je bolje da jednu godinu ne obrađuju malinjake i ne beru malinu i da tako pokažu da se mora vrednovati njihov trud te želja da svojim radom obezbjeđuju egzistenciju" , poručio je Jusić.



On je zatražio od institucija da zaštite malinare i pozvao hladnjačare da se, kako je naveo, urazume i da prihvate realnu cijenu maline ne misleći samo na svoj interes i ekstra profit do kojeg na ovaj način žele da dođu.



"Hoćemo pregovore sa vlasnikom iz Švedske","Nas ste uništili, koga planirate 2018. godine", stajalo je između ostalog na transparentima koje su malinari istakli na današnjem protestu.

(NN)