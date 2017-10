U svijetu se godišnje registrira više od 400 ekstremnih događaja uzrokovanih vremenskim uvjetima - kiše, poplave, šumski požari, suše... BiH nije izuzetak - rečeno je danas na pres-konferenciji na kojoj je predstavljen projekt “Međupovezivanje upravljanja rizicima od katastrofa u BiH (IDRM)”, za koji je sredstva izdvojila Agencija za razvojnu suradnju Italije.

Ministarstvo sigurnosti BiH i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH organizirali su ovaj događaj povodom obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, koji se obilježava danas.



Šef Odsjeka za strateško planiranje u Sektoru za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti BiH Idriz Brković je kazao da je BiH zemlja koja je podložna prirodnim i drugim nesrećama, sa značajnim procentom ranjive populacije koja je izložena rizicima od katastrofa, zbog čega Ministarstvo sigurnosti BiH smatra da je smanjenje rizika i uticaja prirodnih i drugih nesreća jedno od ključnih pitanja sigurnosti zemlje i regiona.



- Ključni akteri sistema za zaštitu i spašavanje danas su bolje opremljeni, obučeni u skladu s najvišim standardima odgovora na katastrofe i svjesni važnosti dobre koordinacije i pravovremenog upozoravanja prilikom prevencije i odgovora na katastrofe. Ipak, prostora za napredak još uvijek je mnogo - ocijenio je Brković.



Dodao je da smanjenje rizika od katastrofa podrazumijeva sveobuhvatan pristup u ovoj oblasti, uz uključivanje aktera iz različitih sektora, te kontinuirano usvajanje novih vještina i znanja.



- Od krucijalne važnosti je raditi na poboljšanju inter-institucionalne koordinacije i saradnje uz aktivno uključivanje lokalnih zajednica s visokim rizikom od katastrofa u procesima planiranja i implementacije mjera na terenu - kazao je Brković.



On je zahvalio Vladi Republike Italije i ambasadoru Nicoli Minasiju na podršci koja će biti pružena kroz realizaciju Projekta „Međupovezivanje upravljanja rizicima od katastrofa u BiH“, koji ima za cilj unapređenje politika i pravnog okvira za smanjenje rizika od katastrofa, te provođenje mjera upravljanja katastrofama i klimatskim rizicima na svim nivoima vlasti u cilju zaštite građana.



Rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih nacija Sezin Sinanoglu je kazala da je ovaj projekt finansiran sredstvima Vlade Italije u iznosu od 350 hiljada dolara.



Podsjetivši na poplave u BiH 2014. godine i brojne šumske požare ove godine, kazala je da BiH nije imuna na ovakve vrste katastrofa.



- Sama procjena rizika od poplava i klizišta u sektoru stanovanja, koja je izrađena 2015. godine pokazuje da više od pola miliona stanovnika u BiH, od ukupnog broja stanovnika, živi u područjima visokog stepena rizika od poplava ili klizišta, što je ogroman broj - napomenula je Sinanoglu, te dodala da ako tome pridodamo požare i zemljotrese, onda je ta brojka još i mnogo veća.



Ona napominje da „nikada ne bi trebali da čekamo da se katastrofa desi“.



- Umjesto toga trebamo djelovati u smislu prevencije i sprečavanja razornih efekata - poručila je Sinanoglu.



Ambasador Republike Italije u BiH Nicola Minasi je kazao da smanjenje rizika od katastrofa i odgovor u tom kontekstu zahtijevaju integrisan pristup koji će obuhvatiti sve razine vlasti.



- To je nešto što je pokazalo naše iskustvo u Italiji, ukazalo je na potrebu usklađivanja nacionalnih politika s odgovorom lokalnih vlasti, dakle odgovorom na lokalnoj razini. Sve te stvari su fokus ovog projekta - naveo je ambasador Minasi.



Također, dodao je on, projekt će dalje raditi na realizaciji nekih od Milenijumskih razvojnih ciljeva UN-a, ali također i usklađivanjima s nekim od zahtijeva za djelovanje civilnih zaštita u kontekstu EU.



- Dakle zajedničkim naporima za dobrobit i u interesu građana, radit ćemo istovremeno i u kontekstu UN-a i pristupa Evropskoj uniji - kazao je ambasador Minasi.



Direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Fahrudin Solak je kazao da na operativnom nivou puno ulažu u odgovor na katastrofu, „ali ne treba potcijeniti ni dio same prevencije“.



- Veoma je važno da jačamo svijest na postojanje katastrofa, da pomognemo lokalnim zajednicama da donesu određene planske dokumente. Ovaj projekat je u toj funkciji da pomognemo lokalnim zajednicama da donesu odgovarajuće procjene, nakon njih planove, procjenu svojih kapaciteta šta je to sve potrebno da urade da bi smanjili negativni utjecaj djelovanja prirodnih ili drugih nesreća - kazao je Solak.



Zamjenik direktora Republičke uprave civilne zaštite RS Darko Ljuboje je izrazio zadovoljstvo što je ta uprava dio ovog projekta koji kao rezultat ima jačanje kapaciteta upravljanja rizikom od katastrofa.



Zahvalio se Vladi Republike Italije što je prepoznala ovakav projekat koji je, prije svega, baziran na prevenciji.



