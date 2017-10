Institucije BiH nisu tako efikasne u sprečavanju sigurnosnih prijetnji i izazova u cyber prostoru i potrebno ih je ojačati kako bi odgovorili na te prijetnje, upozorila je danas profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Lada Sadiković.

Lada Sadiković / 24sata.info

Ona je to izjavila na Prvom Cyber Security Forumu, koji se održava danas u Sarajevu u organizaciji tog fakulteta.



Postavila je pitanje u kojoj mjeri je država BiH osposobljena da odgovori na sve sigurnosne prijetnje, pri tom podsjećajući da je država prvi faktor u sprečavanju svih sigurnosnih prijetnji i izazova. Također je naglasila da je najveći problem u tom segmentu kompletan politički sistem i njegovog funkcioniranja, te da institucije nisu osposobljene da samostalno ispunjavaju svoje obaveze.



- Pitanje zakona ili onaj koji ga provodi dolazi na drugo mjesto, nakon uspostavljanja političkog sistema koji će omogućiti efikasnu borbu protiv svih vrsta organiziranog kriminala, a u tom smislu i cyber kriminala - zaključila je.



Profesor iz oblasti sigurnosti i terorizma Jasmin Ahić istakao je da je to još jedna od aktivnosti koje Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu zajedno s partnerima provodi u cilju edukacije, ali i prevencije sprečavanja pojavnih oblika koji su u cyber prostoru opteretili javne i privatne segmente društva.



Naglasio je da će na Forumu više od 50 učenika govoriti o značaju edukacije, prevencije, ali i sprečavanju i sakcionisanju novih oblika u cyber prostoru, od prekršajnih mjera do krivičnih djela.



Izrazio je nadu da će Forum svojim zaključcima i preporukama pridonijeti zaštiti cyber prostora koji je već sada pod značajnim izvorom ugroženosti.



Ahić je zaključio da država, kroz policijski i obavještajni nivo, ima najveću odgovornost kada se govori o monopolu zaštite građana.



(FENA)