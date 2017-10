Do kraja godine načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine general-pukovnik Anto Jeleč odlazi u penziju zajedno s nekolicinom generala koji se nalaze na zapovjednim pozicijama, a na njegovo mjesto će, prema rotaciji, doći bošnjački časnik koji će sljedeće četiri godine zapovijedati Oružanim snagama (OS) BiH, piše Večernji list BiH.

Prema sadašnjem stanju, najbliži zauzimanju te pozicije su zamjenik načelnika Zajedničkog stožera zadužen za resurse general-bojnik Senad Mašović ili pak general-bojnik Husein Tursunović koji je zapovjednik u Zapovjedništvu za potporu OS BiH. Njih dvojica, s obzirom na činove, jedini i udovoljavaju kriteriju preuzeti vodeću poziciju u Oružanim snagama BiH.



Odluku o imenovanju prvog čovjeka Oružanih snaga donijet će Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nakon što se okonča potrebna procedura.



No, u međuvremenu nije postignut dogovor o tome koja će pozicija pripasti Hrvatima odnosno Srbima kada dođe do rotacije na čelu te institucije. Zbog toga se za sada ne izlazi s imenima potencijalnih kandidata za druge vodeće pozicije. Naime, hrvatski i srpski predstavnici pregovaraju oko toga kome će pripasti mjesto zamjenika načelnika Zajedničkog stožera i pozicija zamjenika načelnika Zajedničkog stožera zaduženoga za operacije. Na tom je mjestu sada zamjenik načelnika zadužen za operacije general-bojnik Mirko Tepšić.



Među generalskim zborom kod Hrvata nakon Jeleča trenutačno najviše pozicionirani su brigadni generali Ivica Jerkić, Marko Stojčić i Tomo Kolenda, koji konkuriraju za vodeće pozicije.



Također, očekuje se “ulazak” i jednoga od nižerangiranih časnika u generalski zbor među hrvatskim časnicima, koji u rukovodnim strukturama imaju ukupno četiri generala, još su četvorica Srba, dok je pet bošnjačkih generala u strukturi generalskog zbora. Iako su bošnjački predstavnici tražili da početkom godine general-pukovnik Jeleč okonča mandat, on će to napraviti kada istekne četverogodišnje razdoblje.

