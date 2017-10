Raspoloživi podaci ukazuju da je pored vjerskog ekstremizma u BiH vidno prisutan i etnički/nacionalni ekstremizam s negativnim utjecajem na sigurnosni ambijent, piše u Informaciji o stanju sigurnosti u 2016. godini koju je sačinilo Ministarstvo sigurnosti BiH.

ČRP RS u Višegradu / 24sata.info

"Među nosiocima takve vrste radikalizma s povremenim nasilnim manifestacijama izdiferencirano je nekoliko ravnogorskih pokreta koji su sljedbenici ideologije četničkog pokreta iz Drugog svjetskog rata. To su ideološki istovjetno koncipirane organizacije koje su, pored agresivnog negiranja legitimnosti države BiH i opstrukcija euroatlantskih integracija, postavile sebi za cilj ujedinjenje svih ravnogorskih pokreta", navodi Ministarstvo sigurnosti BiH.



Dalje se dodaje kako ravnogorski pokreti imaju negativan utjecaj na sigurnosno okruženje u BiH jer su pojedini njihovi lideri prilikom javnih govora pozivali na nacionalnu i vjersku netrpeljivost, negiranje BiH, te iznosili naglašeno radikalne stavove.



"Na ratištu u Ukrajini i dijelu Sirije pod kontrolom snaga Bashara al Assada i dalje se nalaze pojedini državljani BiH koji su na ta ratišta otišli kao plaćenici ili kao dobrovoljci. Odlazak dobrovoljaca državljana BiH u Ukrajinu i Siriju producira sigurnosni element, kao što i njihov povratak u našu zemlju predstavlja poseban sigurnosni izazov za BiH", piše u izvještaju.



Broj odlazaka državljana BiH na ratišta u Siriji i Iraku smanjen je krajem 2015. godine, da bi u 2016. godini bio evidentiran samo jedan odlazak bh. državljanke koja je u Siriju otišla radi sklapanja braka sa sirijskim dobrovoljcem porijeklom iz Srbije.



Smanjenje, odnosno faktički prestanak odlazaka na ratište u Siriju rezultat je, između ostalog, pojačanih mjera identificiranja na aerodromima i graničnim prijelazima gdje je pojačana kontrola policijskih službenika te lokalnih vlasti zbog eventualnih odlazaka uz povećan vojni pritisak na IDIL, što otežava i sprečava kretanje, to jeste putovanje na ratišta u Siriji i Iraku.



Ministarstvo sigurnosti BiH je u informaciji, koja će se naći pred državnim parlamentarcima 25. oktobra, navelo da je bez obzira na tu činjenicu u BiH još uvijek prisutno verbalno interesovanje za odlazak na sirijsko-iračko ratište.



"U BiH se nalaze osobe koje podržavaju takve odlaske, mada ne poduzimaju konkretne aktivnosti da bi se pridružili bh. dobrovoljcima, što u velikoj mjeri otkriva važnost fenomena radikalizacije i posljedica koje mogu iz toga proizaći. Pored sigurnosnih elemenata koji proističu iz odlaska dobrovoljaca državljana BiH u Siriju i Irak, poseban izazov za BiH predstavlja i povratak navedenih osoba u našu zemlju, te aktivnosti koje sprovode nakon povratka", navode iz Ministarstva sigurnosti BiH.



Bh. sigurnosne službe trenutno ne raspolažu informacijama da povratnici sa sirijsko-iračkog ratišta planiraju izvršenje nezakonitih aktivnosti, ali su oni i dalje značajan sigurnosni izazov za BiH.



"S obzirom na to da je većina dobrovoljaca na području Sirije i Iraka bila izložena dodatnoj radikalizaciji te da su stekli vojne vještine u direktnom učešću u borbenim aktivnostima u Siriji i Iraku, nakon čega su se vratili u BiH, ne može se sa sigurnošću isključiti njihovo eventualno nezakonito djelovanje. Naime, manji broj povratnika sa sirijskog ratišta su vrlo agresivni sljedbenici i promotori ideologije IDIL-a, što može predstavljati ozbiljniju sigurnosnu prijetnju u narednom periodu", piše u Informaciji.



Ističe se da je djelovanje radikalnih selefijskih grupacija nastavljeno i nakon objavljivanja Uputstva Islamske zajednice u BiH da zatvori nelegalne džemate, odnosno paradžemate. Ministarstvo sigurnosti podsjeća da je cjelokupan proces tokom 2016. godine izazvao negativne reakcije među pojedinim liderima i sljedbenicima radikalnog selefizma na području BiH.



"Pojedini selefijski paradžemati koji djeluju u BiH izdiferencirani su kao žarišta ekstremizma i radikalizma. Istupi čelnika ovih paradžemata tokom 2016. godine, kao i podrška stavovima njihovih članova, povremeno su ozbiljno utjecali na mogućnost njihovog radikalnijeg ponašanja pa i izvođenja nasilnih akata", navodi Ministarstvo sigurnosti BiH.



Podaci Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH ukazuju na to da pripadnici IDIL-a imaju poteškoće kada je riječ o pridobijanju i dolasku novih boraca. Na videoprilogu objavljenom u ljeto 2016. godine strani borci iz BiH navode kako postoje problemi za bh. potencijalne dobrovoljce koji bi otišli na ratište u Siriji te stoga ohrabruju i pozivaju pristalice IDIL-a iz BiH i s Balkana da izvrše napade kao samostalni akteri u matičnim zemljama sredstvima koja su im dostupna.



"Strani borci iz BiH koji su trenutno s IDIL-om u zoni sukoba u Siriji i Iraku koriste društvene mreže da bi zagovarali napade u BiH. Aspiracije tzv. Islamske države na Balkanu, u kojima je BiH predstavljena kao dio islamskog kalifata, opravdavaju procjenu da bi eventualni priliv migranata s Bliskog Istoka na teritoriju BiH predstavljao ozbiljan sigurnosni rizik zbog moguće infiltracije terorista u migrantske strukture", piše u izvještaju.



(Klix.ba)