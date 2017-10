Zaštitari mogu i moraju biti više iskorišteni u podizanju nivoa sigurnosti, prvenstveno javnih skupova i objekata gdje se kreće veći broj ljudi, imajući u vidu povećan broj terorističkih napada i ostalih sigurnosnih prijetnji.

Aljoša Čampara / 24sata.info

To je izjavio Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara u obraćanju na akademiji organiziranoj večeras u Sarajevu povodom obilježavanja Dana zaštitara, 14. oktobra.



Ministar je izrazio uvjerenje da će u narednom periodu raditi na poboljšanju i unapređenju saradnje između policije i zaštitarskih agencija.



- Samo zajedničkim djelovanjem, svako iz okvira svoje nadležnosti, možemo doprinijeti boljem sigurnosnom okruženju - kazao je ministar te naglasio da agencije i unutrašnje službe za zaštitu ljudi i imovine predstavljaju značajan sigurnosni potencijal.



Ukazao je na primjetan napredak, u posljednje vrijeme, u saradnji između policije i zaštitarskih agencija, a u vezi s pitanjima vezanim za terorizam te otkrivanje počinilaca krivičnih djela.



Između ostalog, Čampara je istakao da je na području Federacije BiH sačinjen dobar pravni okvir te da je pružena podrška razvoju privatne zaštite.



- U tom pravcu očekujemo da sigurnosna situacija bude mnogo bolja, a tome bi trebale doprinijeti zaštitarske agencije i unutrašnje službe zaštite - kazao je ministar.



Napomenuo je da je u budućnosti, kroz zakonska rješenja, potrebno omogućiti daljnji razvoj i usavršavanje agencija i unutrašnjih službi te poraditi na uspostavi dijaloga i komunikacije između svih nadležnih subjekata u oblasti zaštite ljudi i imovine.



Čampara je obraćanje završio pozivom svim agencijama da zajedničkim snagama u narednom periodu izgrade partnerski odnos s policijom zbog sigurnosti građana.



Predsjednik Komore agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine Malik Krivić ukazao je na to da je posao zaštitara izuzetno opasan, složen, ali da nije adekvatno nagrađen.



- Trenutno, primanja zaštitara su ispod prosjeka prosječne plaće u Federaciji BiH, što je dovelo do toga da određeni broj zaštitara iz agencija krene u potragu za bolje plaćenim poslovima - istakao je Krivić, uz zaključak da je takvo stanje dovelo do primjetnog nedostatka broja zaštitara na tržištu rada FBiH.



Krivić je podsjetio da je donošenjem Zakona o agencijama za zaštitu ljudi i imovine Parlament FBiH povjerio značajan dio poslova zaštite ljudi i imovine privatnim kompanijama, ali da je istovremeno propisao i mnoga druga pitanja u vezi sa osnivanjem i djelovanjem agencija, čime je otvoreno novo poglavlje u razvoju privatne zaštite u FBiH.



Pozvao je pripadnike MUP-a i policije da zaštitare prihvate kao partnere u svakodnevnom djelovanju na izuzetno složenim sigurnosnim zadacima



Prisutnim se obratio i ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Vedran Mulabdić koji je podsjetio da je ovo ministarstvo i ranije istaklo punu podršku i izrazilo spremnost za saradnju, jer, kako je rekao, agencije za zaštitu ljudi i imovine u svakoj savremenoj državi predstavljaju produženu ruku policijskih organa.



Na akademiji su uručena priznanja i nagrade "Podvig godine", za najboljeg zaštitara u oblasti fizičke zaštite, tehničke zaštite, prijevoza i prenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, kao i najboljeg operatera u dojavnom centru.



Priznanja su dodijeljena i pojedincima koji su svojim angažmanom podržali osnivanje i rad Komore agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine, kao i najboljim strijelcima sa takmičenja u streljaštvu održanog povodom obilježavanja Dana zaštitara, 14.oktobra.



(FENA)