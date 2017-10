Na suđenju desetorici pripadnika HVO, optuženih za ratni zločin nad srpskim civilima i zarobljenicima na području Orašja 1992. i 1993. godine, svjedok Tužilaštva BiH Јovan Cvijanović rekao je da je tokom 14 mjeseci provedenih u zarobljeništvu preživio strašne torture čije posljedice osjeća i danas.

Sud BiH / 24sata.info

Cvijanović je rekao da su 29. aprila 1992. godine na području Orašja počele padati granate, da je HDZ preuzeo vlast i da su postavljene barikade, tako da niko nije mogao izaći iz grada.



On je naveo da je do 11. maja 1992. bio u selu Bukova Greda, iz kojeg je većinsko srpsko stanovništvo, iz straha od odmazde vojnika HVO-a, bježalo u šumu.



Prema njegovim riječima, nakon haosa, koji je u Bukovoj gredi nastao upadom HOS-ovaca, civilne i vojne policije 9. maja, pobjegao je u šumu u kojoj je pored jedne kolibe, vidio četiri ltijela. Dodao je da im iz straha nije prilazio, a da je kasnije čuo da je među mrtvima bio i njegov brat Drago.



Bježeći odatle prema Oštroj Luci, Cvijanović je prema svjedočenju nailazio na naoružane ljude, a bježeći od njih, ranjen je u ruku. U selo se nije smio vratiti, jer ga je otac Pero upozorio da ga traže, zbog čega je odlučio da se vrati u svoj stan u Orašju, u kojem se krio do 18. maja.



"Odlučio sam da se javim u stanicu milicije gdje mi je Mato Viljušić rekao da me mora pritvoriti dok ne dođe šef kriminalističke službe Mato Јozić. Pustili su me kući, a isto veče su došli po mene i odveli me su salu Srednjoškolskog centra u kojoj su odvojeno bili zatvoreni Srbi iz Bukove Grede i Orašja", ispričao je Cvijanović.



Odatle je, kaže, odveden u Donju Mahalu u šupu Mirze Deljkovića, dodajući kako je vidio da prema njoj vuku njegovog rođaka Aćima Cvijanovića koji je nešto kasnije ubijen.



"Mirko Јurić, zvani Rakijica, rekao mij je da se spremim, jer je na mene red, a Ivo Živković me udario u stomak. Došao je i Pero Živković, zvani Konj, koji mi je uzeo ličnu kartu rekavši da mi neće trebati. Nakoliko puta me udario flašom po glavi i heftaricom mi na više mjesta probušio uši. Zavezao mi je ruke i noge, udarao i bacao od zid. Ostali su se smijali. Govorio je da je to što sam Srbin, dovoljan razlog za to što radi, te da će pola Srba ubiti, a pola iseliti", naveo je Cvijanović.



Prema njegovim riječima, tokom tri paklena dana provedena u šupi, privedene Srbe tjerali su da igraju "trule kobile", a dok su trčali po dvorištu, tukli su ih palicama.



Odvođenjem u Osnovnu školu u Donjoj Mahali, tortura nad Cvijanovićem se nastavlja.



On je rekao da je iznad školskog ulaza pisalo "Uništavajte gamad, HDZ šprica SDS". Dodao je da je njih 10 smješteno u dječiju kuhinju u koju su isto veče dovedena još tri krupna momka, Srbina koje su, kao i ostale, batinali.



"Spavali smo na betonu, hranu su davali svinjama, a mi smo rijetko dobijali hljeb. Vodu nam nikako nisu davali, pa su ljudi mokrili u čizmu i to pili. Za 14 mjeseci, koliko sam bio zatvoren, dva puta sam se okupao. Nismo se brijali šest mjeseci, jer smo bili četnici, ali su nas redovno šišali naćelavo", ispričao je Cvijanović.



Za smrt brata Branislava, koji je poginuo na liniji tokom kopanja rovova, saznao je od Mate Živkovića kada ga je odveo na batinanje.



On je posvjedočio da je Andrija Gavrić ugušen u kanti vode, te da je on od mjesta ubistva bio udaljen oko metar i po.



"U ćeliju, gdje smo bili došla su dva vojnika HVO-a. Јedan je Andrijinu glavu gurnuo u kantu vode, dok ovaj nije umro. Bio je mrak u ćeliji, a ja sam bio svega metar i po udaljen odatle", rekao je Cvijanović.



Na pitanje tužioca Milanka Kajganića, da li mu je poznata sudbina Makse Gajića, Bogdana Blagojevića, Čede Cvijanovića, Luke Pekića, Save Savića, Ranka Stojnića, Aćima Cvijanovića, Milana Klipanovića, Žarka Ristanića, Marka Gavrića i još nekih lica, svjedok je odgovorio da su svi ubijeni, odnosno da je tako čuo tokom boravka u logoru.



Cvijanović će svjedočenje nastaviti u srijedu, 18. oktobra.



Za zločine u Orašju optuženi su general HVO-a Đuro Matuzović, Ivo i Tado Oršolić, Marko Dominković, Јoso Nedić, Marko Blažanović, Mato i Anto Živković Stjepo Đurić i Mirko Јurić.



Prema optužnici, oni su zločine počinili kao pripadnici komandnih struktura HVO-a i policije u Orašju, te pripadnici Vojne policije.



Optužnica ih tereti za progon srpskog stanovištva, ubistva, zatvaranje, mučenje, silovanja i druga nečovječna djela.



Matuzović, Živkovići i Đurić optuženi su i da su zajedno sa njima poznatim pripadnicima Vojne policije HVO-a, u šupi u Donjoj Mahali i u logoru u Osnovnoj školi u Donjoj Mahali učestvovali u ubistvima, mučenju i nečovječnom postupanju, te nanošenju velikih patnji i povreda ratnim zarobljenicima.





(SRNA)