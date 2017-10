Tačno u 15 sati počeo je finalni krug glasanja za narednu destinaciju niskotarifne aviokompanije Eurowings, a među tri finalna grada nalazi se i Mostar.

Foto: Screenshot

Glasanje se odvija na Facebook stranici aviokompanije, a brojne naše javne ličnosti i organizacije su pozvale građane da glasom za Mostar pomognu razvoju ovog dijela naše zemlje.



Glasanje u finalnom krugu traje samo od 15 do 16 sati, a o važnosti njegovog ishoda najbolje govori činjenica da su građane pozvali da glasaju i prvi ljudi grada i kantona, kao i brojne javne institucije i nevladine organizacije iz BiH.



Zahvalnost na dosadašnjem glasanju iskazali su i s Aerodroma Mostar te još jednom istakli značaj dobijanja letova kako za razvoj samog aerodroma, tako i ekonomije i turizma u Hercegovini.



"Pozivamo vas sve još jednom da danas date svoj glas za Mostar te se nadamo da ćemo se u jakoj konkurenciji aerodroma Shannon iz Irske i Trapani iz Italije ipak uspjeti izboriti da budemo sljedeća Eurowings destinacija. Još jednom vam se unaprijed zahvaljujemo", poručili su iz uprave mostarskog aerodroma.



Ako Mostar nakon ovih sat vremena bude imao najveći broj glasova dobit će direktnu liniju za Keln u narednoj ljetnoj sezoni Eurowingsa.



Jedna od brojnih organizacija koja je pozvala naše građane, kako u zemlji, tako i one u dijaspori da glasaju za Mostar je i Restart, organizacija koja spaja našu dijasporu i poduzetnike.



"Mnogi ističu da Bosnu i Hercegovinu odlikuje manjak direktnih veza s ostatkom svijeta. Ipak ova situacija se iz dana u dan mijenja. Dokaz ovome je da je grad Mostar nominovan kao potencijalna destinacija niskotarifnog operatera Eurowings. O uvođenju ove linije i njenom utjecaju na turizam ne treba posebno ni govoriti", kazali su iz Restarta.



Glasanje traje do 16 sati, a Mostaru u dobijanju ove važne aviolinije možete pomoći i vi.







(Klix)