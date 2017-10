Nakon zastrašujućih videosnimaka iz Osnovne škole „Musa Ćazim Ćatić“ u centru Sarajeva, te naselja Stup gdje su primjećene dvije ogromne zmije, duže od dva metra, kontaktirali smo Šefika Pašagića, epidemiologa i direktora „Sanitacije“.

Pitali smo ga imaju li građani razloga za zabrinutost.



- Nezgodno mi je da pričam o kojoj se vrsti zmije radi, ali bez obzira koja je, otrovna ili ne, izaziva nelagodu i strah kod ljudi. Naročito kada se radi o višemetarskim zmijama u blizini kuća i djece. Što se tiče zmije koja je viđena u školi, firma koja vrši deratizaciju trebala je obići to mjesto, vidjeti je li samo jedna zmija u pitanju ili više, trebali su napraviti zaštitni krug sa preparatima koji bi spriječilii najezdu zmija – kazao je Pašagić.



On je rekao da je najvjerovatnije izvršena deratizacija samo na obalama Miljacke, te je izrazio bojazan da će ovakvih slučajeva biti još.



- Problem nije riješen! Bit će još toga dok bude ovakvo vrijeme jer zmije nemaju prirodnog neprijatelja, ima puno glodara, deratizacija nije provedena od prošle godine, imaju hrane i svi uvjeti im pogoduju kako za razmnožavanje tako i za obitavanje u gradu. Treba napomenuti da je neuobičajeno da se zmije vide u gradu, naročito u toku dana. No, njihova brojnost toliko je velika da se one već vide u toku dana.



