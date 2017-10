Javna rasprava o nacrtu zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u organizaciji Federalnog ministarstva zdravstva održana je danas u Parlamentu Federacije BiH. Riječ je o zakonu koji je podijelio javnost u FBiH.

Dok s jedne strane zdravstveni radnici, nevladini aktivisti i predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva ukazuju na neophodnost donošenja zakona u što strožem obliku, s druge strane su ugostiteljski radnici i hotelijeri, koji tvrde da bi njegovo usvajanje u sadašnjem obliku dovelo do gubitka velikog broja radnih mjesta, prenosi Anadolu Agency (AA).



Pred samu javnu raspravu o zakonu Udruženje Progresivni razvoj organizacija i individua (PROI) organizovalo je mirnu šetnju ulicama Sarajeva u znak podrške donošenju zakona.



“Ovo mirnom šetnjom želimo skrenuti pažnju na hitnu potrebu uvođenja novog zakona o kontroli duhana i predviđanje efikasnih i sveobuhvatnih mjera kontrole duhana, koje ne podrazumijevaju samo potpuno ograničenje upotrebe duhanskih proizvoda u zatvorenom prostoru, nego i mnoge druge mjere koje se tiču prodaje, reklamiranja, pakiranja, sponzorisanja od strane duhanske industrije... Šaljemo ovom prilikom poruku da je ovo zakon za sve nas, bili mi pušači ili nepušači, mlađi ili stariji. Ovo je zakon koji ima potencijal da spasi hiljade života ukoliko se usvoji“, kazala je Arijana Knežević, menadžerica za komunikacije PROI-a, te dodala da će ustrajati do kraja bez obzira na sve prepreke, koje najviše dolaze od strane duhanske industrije.



Prema njenim riječima njihovi profitni interesi su u direktnom sukobu interesa sa efikasnim javno-zdravstvenim politikama.



“Duhanska industrija, često se koristi front grupama, među kojima su ugostitelji i razna udruženja za prava pušača, koja žele predstaviti ovakve zakone kao nešto što predstavlja prijetnju po promet i profit ugostiteljskih objekata. No, kada malo bolje pogledate takva istraživanja, ona uglavnom dolaze od strane kompanija koje je angažovala upravo duhanska industrija“, zaključila je Knežević.



Snježana Bodnaruk, sekretar Federalnog ministarstva zdravstva, koje je predlagač zakona istakla da je u zakonu obrađen javno-zdravstveni aspekt problema koji se zove pušenje, koje je odavno u svijetu prepoznato kao ozbiljna bolest ovisnosti, koja uzrokuje brojne bolesti.



“Bilježimo 11.000 smrti godišnje obzirom da je duhan jedan od vodećih rizikofaktora kod pojave bolesti i morbiditeta. Naglasila bi da svako moderno društvo njeguje strateški pristup rješavanju problema u ovoj oblasti. Dugoročno gledano i ovaj zakon predstavlja strateški pristup rješavanju problema, koji se zove pušenje duhana i duhanskih proizvoda. Mjerama, koje reguliramo u zakonu, vršimo nadzor nad prometom i upotrebom duhanskih proizvoda i preveniramo odgovarajuća ponašanja, kako bi ispunili glavni cilj donošenja zakona, a to je zaštita i unapređenje javnog zdravlja stanovništva i stvaranje okruženja bez duhanskog dima“, istakla je Bodnaruk, te izrazila nadu da će dobiti podršku i parlamenta i centralne rasprave o nacrtu zakona.



Javnu raspravu organizovao je Zavod za javno zdravstvo F BiH, čiji je je direktor Davor Pehar upoznao javnost s tim da je pušenje uzročnik niza bolesti, kao što su karcinomi, akutni infarkt miokarda, moždani udar...



“Sve te bolesti uveliko opterećuju naš zdravstveni sustav i nažalost narušavaju zdravlje naših sugrađana. Brojke koje naš zavod prikuplja, kroz svoje poslove, nisu nimalo ohrabrujuće. U Federaciji BiH umire 11.000 ljudi godišnje od bolesti koje se mogu povezati sa pušenjem. To su brojke koje uistinu moraju zabrinuti sve nas i naše građane i upravo na tom tragu je Nacrt zakona koji je na javnoj raspravi. Od zakona očekujemo da se ti trendovi zaustave, pa onda smanje“, rekao je Pehar.



On je dodao da prema istraživanjima Zavoda za javno zdravstvo FBiH skoro 44 posto odraslog stanovništva puši, a više od 50 posto njih je svakodnevno izloženo pasivnom pušenju.



Među najglasnijim protivnicima nacrta zakona o kontroli i ograničenju duhana u sadašnjem obliku je Udruženje hotelijera i restoratera BiH. Direktor tog udruženja Amir Hadžić naglasio je da su oni za zakon, ali da se primjeni kao u susjednoj Hrvatskoj, ili kao u Austriji, Dansko, Španiji, Grčkoj...



“Tamo postoji mogućnost da se mali objekti, posebno oni do 40 ili 50 kvadrata, opredijele da li će biti prostori za pušače ili nepušače. Ove rezultate, koje su nam stranci donijeli, da neće biti ugrožena radna mjesta u ugostiteljstvu su obmana. Svjedoci smo primjera Hrvatske, kada je prije pet ili šest godina zakon donesen u ovom obliku, sada su napravljene korekcije da se izvjesni objekti mogu opredijeliti za pušače ili nepušače. Budite sigurno preko 20.000 ugostiteljsko-turističkih objekata u BiH da po jedan radnik ostane bez posla, niko o njima neće razmišljati. Treba voditi računa i postaviti uslove i standarde, koji su minimalni da bi unutra bio prostor za pušače“, naglasio je Hadžić.



Frank Chaloupka, američki ekspert iz kontrole duhana sa Univerziteta Illinois u Chicagu tvrdi da je zakon kakav FBiH ima u formi nacrta dobar i za ekonomiju, a ne samo za javno zdravstvo.



“Svi smo upoznati s činjenicom da trošenje i korištenje duhana stvara ogromne troškove širom svijeta, koliko za sisteme javne zaštite, toliko i one u vidu izgubljene produktivnosti, koja je izazvana svim bolestima i smrtnim slučajevima, koji su posljedica korištenja duhana. Stoga znamo i da ekonomijama ide bolje kada se smanji upotreba duhana i isto tako da preduzeća bolje posluju, nakon provođenja politika, kao što su one koje se odnose na prostor oslobođen od ima. Dakle sve ove priče o štetnim efektima kontrole duhana one nisu tačne, jer znamo da ekonomije napreduju“, iznio je svoje iskustvo Chaloupka.



Prema navodima PROI-a BiH se nalazi među 13 zemalja svijeta po količini konzumiranih cigareta po glavi stanovnika na godišnjem nivou. Na toj listi BiH se našla među vodećima zajedno sa Kinom, Rusijom, Indijom i Turskom. Ukoliko se postojeći trendovi pušenja nastave, Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da će se broj osoba koje umiru od bolesti povezanih sa pušenjem do 2020. godine udvostručiti, što predstavlja još jedan razlog za hitnim djelovanjem u rješavanju ovog problema u BiH.



Početkom juna ove godine u Federalnom parlamentu usvojen je nacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u FBiH, čime je završen još jedan korak ka konačnom usvajanju zakona.



Prema proceduri nakon javne rasprave, koja je danas održana, nacrt zakona sa prijedlozima i sugestijama ide na Vladu Federacije BiH, koja će ga nakon eventualnih usvajanja izmjena ponovo uputiti u parlamentarnu proceduru.



