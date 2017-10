U većem dijelu Bosne danas prijepodne po kotlinama će biti dugotrajna magla ili niska oblačnost.

Foto: 24sata.info

U drugom dijelu dana pretežno sunčano, a u Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Vjetar slab promijenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 22 stepena.



U četvrtak, 12. oktobra, u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 4 i 8, na jugu do 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22 stepena.



U petak, 13. oktobra, u Bosni i Hercegovini će biti pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab sjevernog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 4 i 9, na jugu do 12, a najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 22, na jugu BiH do 25 stepeni.



U subotu, 14. oktobra, u Bosni i Hercegovini će biti malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost, koja ponegdje može biti i dugotrajna. Vjetar slab jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 4 i 8, na jugu do 12, najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 22, na jugu BiH do 25 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

(FENA)