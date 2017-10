Iako godinama uzimaju stotine miliona KM iz džepova građana, bahati RTRS pod maskom javnog servisa ide dotle da za neplaćenu taksu plijeni stolice, plugove, drva, veš mašine. . .

Foto: 24sata.info

Kada su u pitanju tužbe protiv građana Republike Srpske koji nisu imali od čega da plaćaju rtv taksu, sudovi u Republici Srpskoj posebno su revnosni, a sudski izvršioci popisuju sve što bi moglo namiriti nikada namirenu RTRS.



Samo na oglasnoj tabli suda u Tesliću posljednjih dana osvanule su presude iz kojih se vidi da će se objektivnost, kvalitet sadržaja i profesionalizam javnog servisa RS postići i otimanjem od naroda svega što se zatekne u kući ili dvorištu pa se tako na zaključcima o prodaji otetih stvari nalaze i bukova drva, plugovi, veš mašine, plastične stolice pa čak i zaprežna kola.



Nedo Kovačević, umjetnik iz teslićkog sela Bežlja, odavno nema televizor niti radio, a na presudu kojom mu se oduzimaju plastične stolice i mješalica za beton samo se može bolno osmjehnuti. Kaže da je to otimaćina i bezobrazluk.



Nenad Kukić iz Donje Osinje kod Dervente do 2010 godine nije ni imao televizor, ali RTRS-u nije predstavljalo problem da ga tuže za raniji period. Njemu sudski izvršioci nisu imali šta ni popisati pa je sud u Derventi odlučio da mu se iznos za koji je tužen naplati od plate koju je tada zarađivao u tvornici „UNIS“ u Derventi.



Pošto su u međuvremenu i on i supruga ostali i bez posla i bez plata, on ne zna da li RTRS namirio svoje, a još se sjeća kako su sudski izvršioci odustali od popisivanja pokretnih stvari.



Veoma česti su slučajevi da su građani u seoskim sredinama tuženi i zbog neplaćanja rtv pretplate iako nemaju televizijskog signala, ali ako imaju sitnije ili krupnije stoke ili bilo čega drugog što se lako može unovčiti, mogli bi se naći na meti inkasanata RTRS-a, a potom i sudskih izvršilaca.

(BNTV)