Predsjednik Medžlisa Islamske zajednice (IZ) Mostar Ramiz Jelovac potpisao je u utorak ugovor o stipendiranju sa četiri učenika Srednje ekonomske i ugostiteljske škole iz Mostara.

Jednogodišnju stipendiju Medžlisa IZ-e Mostar, prema odabiru koji je izvršila njihova škola, dobili su Admir Hajdarević, Selim Jelovac, Adi Juklo i Jasmin Mušanović, priopćeno je iz Medžlisa IZ Mostar.



Prema ugovoru učenici će tijekom školovanja u ugostiteljskim objektima Islamske zajednice Mostar imati redovitu praksu, a nakon toga dužni su, ukoliko Medžlis bude na tome insistirao, odraditi isti broj mjeseci ili godina, kao njihovi radnici sa svim prinadležnostima.



Praksa koju će učenici imati praktično će im pružiti priliku da budu potpuno osposobljeni za samostalan rad.



Medžlis IZ-e Mostar na ovaj korak, kako je kazao predsjednik Jelovac, opredijelio se zbog svog specifičnog i heterogenog djelovanja njegovih gospodarstvenih subjekata i organizacijskih jedinica.



"Islamska zajednica u svom radu i djelovanju primarno preferira moralno odgojne vrijednosti koje trebaju krasiti sve njene uposlenike. Osim poslova u struci ljudi gledaju i na ponašanje i odnos svakog uposlenika. I bez obzira kako se tko ponašao sve to ide na adresu Islamske zajednice. U stručnom dijelu mi vas ne možemo ocjenjivati, činit će to vaši profesori. Mi ćemo naš dio obveze uredno izvršiti i od vas očekujemo isto", kazao je Jelovac.



Nastavnik praktične nastave za konobare Senad Gosto zahvalio je Islamskoj zajednici što je prepoznala da njihova škola posjeduje respektabilan potencijal.



"To je pokazatelj da treba ulagati u obrazovanje i stručno usavršavanje učenika, a ovo je jedan od tih načina. Nadam se da će i druge kompanije i subjekti koji se bave ugostiteljstvom i turizmom slijediti ovaj primjer. Islamska zajednica i jeste predvodnik u svim pozitivnim kretanjima u našem gradu. Stipendije mnogo znače i za učenike i za školu, jer našim učenicima smanjuje troškove školovanja i dodatno ih motivira za njihovo dalje stručno usavršavanje", rekao je Gosto.





