Završena je ekshumacija na području lokaliteta masovne grobnice Korićanske stijene, a identifikacija pronađenih posmrtnih ostataka bi trebala biti završena do kolektivne dženaze u Prijedoru u julu naredne godine, potvrdila je za Anadolu Agency (AA) Lejla Čengić, glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH.

Arhiv / 24sata.info

"Ekshumacija na lokalitetu Korićanske stijene je završena. Rađena je veoma brzo, za oko dvije sedmice ekshumirano je 137 posmrtnih ostataka, među njima 86 lobanja. Dakle, riječ je o najmanje 86 identiteta koje očekujemo nakon što se završi DNK analiza", pojasnila je Čengić.



Posmrtni ostaci su smješteni u Centru za obdukciju i identifikaciju Šejkovača gdje će i ostati do konačne identifikacije. Još nisu uzeti koštani uzorci za DNK analizu. Pretpostavlja se da je riječ o civilima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti s područja Prijedora i Kozarca koji su ubijeni na tom lokalitetu u augustu 1992. godine.



"Za sada smo detaljno pretražili ovaj lokalitet i nemamo više informacija da bi se ovdje moglo nalaziti još posmrtnih ostataka. Za sada se ne vraćamo na Korićanske stijene", izjavila je Čengić za AA.



Pretražen je i širi lokalitet Korićanskih stijena i ispostavila se da je tačna informacija koju su imali o masovnoj grobnici na ovom lokalitetu. Otklonjene su velike količine kamenja i pronađena je sekundarna masovna grobnica.



"Kada je riječ o Korićanskim stijenama očekujemo da bismo mogli do kolektivne dženaze 20. jula u Prijedoru naredne godine identificirati sve pronađene posmrtne ostatke. Međutim, pod uslovom da bude dovoljno uzoraka krvi sa kojima bi se koštani uzorci uporedili", istakla je Čengić.



U narednom periodu će se raditi i revizija u Centru za identifikaciju Šejkovača, odnosno utvrdit će se stvarno stanje posmrtnih ostataka. Najmanje 200 Bošnjaka strijeljano je na Korićanskim stijenama 21. augusta 1992. godine, a na mjestu pogubljenja do sada je ekshumirano oko 118 skeletnih ostataka.



Provjerit će, kako je kazala, svaku informaciju do koje dođu, bez obzira na to što se bliži vrijeme kada vremenski uslovi neće biti pogodni za pretraživanje terena.



"Imamo da provjerimo još par lokacija na području Vlasenice i Zvornika. Čekamo naredbu u dogovoru sa Tužilaštvom. U ovom trenutku traje ekshumacija u rudniku Sase na području Srebrenice i ona će sigurno trajati duži vremenski period. Još nisu pronađeni posmrtni ostaci. Pretraga traje već nekih sedam dana i sigurno će trajati još barem dvije sedmice", izjavila je Čengić.



Pretpostavka je da bi se na tom lokalitetu mogla nalaziti masovna grobnica i da su u pitanju žrtve iz 1995. godine.



(AA)