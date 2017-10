Prema dostupnim prognostičkim materijalima kojima raspolaže Federalni hidrometeorološki zavod, jesen bi u našoj zemlji trebala biti nešto toplija u odnosu na višegodišnji prosjek. Ipak, to ne znači da neće biti izraženijih hladnijih perioda. Istovremeno, mogući su i kraći, izrazito topli periodi.

Arhiv / 24sata.info

Hladniji periodi se očekuju se početkom oktobra i krajem novembra. Nešto više temperaturne vrijednosti u odnosu na srednju temperaturu zraka za višegodišnji prosjek očekuje se u drugoj polovini oktobra i početkom novembra. Srednje minimalne temperature zraka bit će približne višegodišnjem prosjeku u oktobru i novembru.



Očekivane količine padavina tokom jeseni trebale bi biti u granicama ili nešto ispod prosječnih količina za višegodišnji prosjek.



Do 20. oktobra očekuje nas duži period stabilnih vremenskih prilika, nakon čega slijedi nestabilnije vrijeme praćeno padavinama.



U Bosni će se jutarnje temperature do 14. oktobra kretati od 2 do 7, a u Hercegovini od 5 do 10 stepeni. Dnevne se očekuju od 14 do 19, a na jugu od 17 do 22 stepena.



Temperature će blago porasti od 15. do 24. oktobra. Najniže u Bosni će biti od 7 do 12, a u Hercegovini 9 do 14, dok se dnevne u Bosni očekuju do 22, a na jugu do 24 stepena.



(Klix.ba)