Još nije počela realizacije projekta revitalizacije Žute tabije, a očekuje se sastanak predstavnika Fonda Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida - Fond memorijala i Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na kojem će biti razmatrano pitanje realizacije ovog projekta.

Žuta tabija / 24sata.info

Direktor Fonda memorijala Suad Zijadić kazao je za Fenu da ovaj fond već nekoliko mjeseci insistira na tom sastanaku i ne može uticati na to kada će on biti održan.



Fond memorijala je, dodaje on, Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH uputio projekt kojim oni nisu bili zadovoljni, pa su tražili da se revidira.



- U međuvremenu smo u saradnji s kantonalnim zavodom uradili izmjene i čekamo sastanak s njima da bismo usaglasili stavove i da možemo završiti tu priču u smislu projektovanja. Nakon toga doći će do realizacije projekta izgradnje Žute tabije - ustvrdio je Zijadić.



Naglašava da bi na lokaciji Tabije trebala biti realizirana muzejska postavka topova s pratećim sadržajem, te izgradnja mini restorana ili kafe slastičarne.



S druge strane, iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH rečeno je Feni da je Odlukom Komisije o proglašenju "Graditeljske cjeline - Stari grad Vratnik“, koja obuhvata i Žutu tabiju, nacionalnim spomenikom, propisane su mjere zaštite kojima su dozvoljeni isključivo istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi, uključujući i one čiji je cilj prezentacija spomenika.



- Federalno ministarstvo prostornog uređenja dopisom od 4. marta 2016. zatražilo je od Komisije stručno mišljenje o usaglašenosti "Idejnog Projekta restauracije Žute tabije, Jekovac u Sarajevu“ sa mjerama zaštite definisanim Odlukom o proglašenju Graditeljske cjeline - Stari grad Vratnik nacionalnim spomenikom BiH. Komisija je razmotrila dostavljeni projekt i utvrdila da nije u skladu s mjerama zaštite - naveli su iz Komisije.



Dalje pojašnjavaju da je u tehničkom obrazloženju koje je sastavni dio projekta naveden podatak da su na prostoru nacionalnog spomenika izvršena arheološka istraživanja te da su otkriveni ostaci objekta baruthane.



- Ova činjenica predstavlja novi podatak koji nije bio poznat u vrijeme pripreme odluke Komisije. S obzirom na to da preduzimanje mjera zaštite, odnosno restauracija ili rekonstrukcija baruthane postojećom odlukom nije predviđena, mogućnost i uslovi ovakve intervencije mogu se razmatrati isključivo u okviru izmjene i dopune Odluke, a na osnovu rezultata arheoloških istraživanja na prostoru Žute tabije. Zbog te činjenice, Komisija je donijela zaključak da se pristupi procesu izmjene i dopune odluke koja će obuhvatiti sve nove činjenice, te propisane mjere zaštite za novootkrivene dijelove cjeline - istakli su iz Komsije.



Navode da su u cilju razmjene informacija održana dva sastanka saradnika iz Sekretarijata Komisije s predstavnicima Fonda, gdje su upoznati sa načinom i procedurom izmjene i dopune odluke.



- S obzirom na to da se radi o vrlo složenom dobru koji obuhvata širok prostorni obuhvat, ova procedura neće moći biti brzo završena. U cilju usaglašavanja novog projekta s mjerama zaštite, dogovoreno je da će biti organizovan sastanak članova Komisije, ali tek nakon što budu definisane mjere zaštite - pojasnili su iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.



(FENA)