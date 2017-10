Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS je donijelo instrukciju za sve osnovne škole u tom kantonu da kovanica BHS jezik više ne može biti u upotrebi te da u narednom periodu uprave škola moraju obezbijediti izvođenje nastave na jednom od tri zvanična jezika konstitutivnih naroda BiH, shodno slobodnom opredjeljenju roditelja/staratelja učenika na osnovu ankete. Ta odluka mogla bi dovesti do neviđenih problema u praksi, za koje ni sam ministar ne zna kako će se odvijati.

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvir Kazazović kazao je za Klix.ba da je odluka donesena kako bi se obrazovanje uskladilo sa Ustavom KS, a nakon inicijative roditelja jednog osnovnoškolca, Bošnjaka.

Šta navedena odluka znači u praksi za sada niko ne može pretpostaviti, a prema riječima ministra Kazazovića, niko o tome nije vodio računa prije nego što je odluka donesena.



Praktično, to bi značilo da se za djecu, čiji su se roditelji izjasnili za hrvatski ili srpski jezik, morala držati posebna nastava, a samim tim i da se zaposli novi nastavni kadar, što bi praktično opet napravilo dvije ili tri škole pod istim krovom.



"Vidjet ćemo dokle će ovo otići, ne mogu ni ja pretpostaviti. Kad vam neko ukaže na takve nedostatke, mi to moramo korigovati. Ustav se mora poštovati. Ne smijemo ni pomisliti na to koliko će to budžetskih sredstava iziskivati, koliko novouposlenih i u koju krajnost može otići", kazao je Kazazović za Klix.ba.



Na pitanje da li navedena odluka podrazumijeva da će se kompletna nastava morati množiti sa tri, ministar Kazazović odgovara da se može i to desiti, a da za to postoji vjerovatnoća.



"Od 2003. godine, kada je uvedeno devetogodišnje obrazovanje, uvedeno je da se roditelji moraju izjasniti za jedan od tri jezika. To je nama napravilo problem. Do sada je u školama bilo sve objedinjeno i niko nije pravio probleme. Tek sad su prvi put tražili da se to uskladi. Prema Ustavu se moraju izjasniti o jednom od tri zvanična jezika", zaključio je Kazazović.



Predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo Saudin Sivro kazao je za Klix.ba da se do sada u školama u KS koristio nezgrapni naziv Bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnosti, što apsolutno ne postoji.



"Ne znam šta je bio cilj takve vještačke tvorevine, ali ona je potpuno neustavna. Ustav prepoznaje jedan od tri službena jezika, ili bosanski, ili hrvatski ili srpski", kazao je Sivro.



Dodao je da navedena odluka praktično znači da će Kanton Sarajevo, napokon, iz perioda glume preći u realnu, nesretnu stvarnost.



"Jedan broj djece će u Kantonu Sarajevo tražiti da uči hrvatski ili srpski jezik i književnost. Toj djeci to treba omogućiti, jer je to njihovo ustavno i ljudsko pravo", kazao je Sivro, dodavši da u drugim kantonima nije takav slučaj.



Istakao je da u drugim kantonima imamo situaciju da škole imaju dva nastavna plana i programa, dvije škole pod istim krovom i totalnu segregaciju određenih učenika, što je međunarodna zajednica davno trebala spriječiti.



"Također imamo nešto što graniči s fašizmom, a to je da se bosanski jezik u Republici Srpskoj naziva bošnjački jezik. To je nakaradno da ne može biti nakaradnije", rekao je Sivro, dodavši da bi trebalo da se roditelji na području cijele BiH mogu izjasniti za jedan od tri jezika.



Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu studenti na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik izučavaju sva tri jezika, a nepoznato je da li će nova odluka Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS morati urediti i tu oblast, odnosno da li će se i nastavnici morati izjašnjavati koji će predmet da predaju.



(Klix.ba)